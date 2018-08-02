Законопроект о новых антироссийских санкциях предусматривает запрет на транзакции нового суверенного долга РФ
Законопроект о новых антироссийских санкциях, внесенный в американский Конгресс, предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом России. Ограничительные меры предлагается ввести за инвестиции в российские энергетические проекты и за участие граждан США в российских нефтяных проектах. Проект закона предусматривает также новые санкции против российских официальных лиц и олигархов, вовлеченных в коррупционную деятельность. Законопроект внесен группой сенаторов от обеих американских партий.
Комментарии10
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tvitov66 02 августа 2018 | 22:06
значит больше импортозамещения из пальмового масла и мясокостной муки будет в рационе зомбированного телевизЕром быдлонаселения нашей могучей сверхдержавы
merelymy 02 августа 2018 | 22:11
"Как это понимать?" - спросил Шура Балаганов у Остапа Ибрагимовича.
gordy 02 августа 2018 | 22:52
Вот и все, вот и кончилось теплое лето.
Вот и все, расставаться всегда тяжело.
Расставаться с памятью о чуде,
Зная, что его уже не будет.
И ты плачешь, а дождь за окном,
И ты плачешь, к чему всё пришло?
gluhoy2250 02 августа 2018 | 22:54
tvitov66: значит больше импортозамещения из пальмового масла и мясокостной муки будет
Правильно, ведь таких собачек, как ты надо чем то кормить!
andygo__ru 02 августа 2018 | 22:22
...какой удар в спину... Опять???!!!...
viktorova 02 августа 2018 | 22:25
Бл@дь. Наших «друзей». Санкциями не испугать! Щас инвестиции из ЦАР, Зимбабве, Науру, Абхазии, Сирии и днр так и попрут в путиномику.
aleksandr39 02 августа 2018 | 22:32
УРА!! Россия еще больше встанет с колен .
kp6ic 02 августа 2018 | 22:33
а родственники элитки, которые там ошиваются? опять мимо?
monik_7 02 августа 2018 | 22:39
А теперь внимательно смотрим за курсом рубля
pna 02 августа 2018 | 22:50
monik_7: а что с курсом? Я три года назад покупал баксы за 60 р. А сечас он еле-ле перевалил за 63. То есть я за три года не окупил не только инфляционный рост, держа сбережения в валюте, но и оказался в минусе.