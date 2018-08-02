Независимое расследование будет проведено для установления обстоятельств гибели трех российских журналистов
В России проведут независимое расследование убийства в ЦАР трех российских журналистов. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил инициатор расследования, журналист Максим Шевченко.
Российские журналисты собирали в Центральной Африка материалы о деятельности российской ЧВК Вагнера.
Тела убитых в ЦАР Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева планировалось доставить на родину уже завтра. Между тем, по сообщениям российского посольства, возникли непредвиденные трудности – в частности, с цинковыми гробами и оформлением необходимых документов. Кроме того, как передает «Медиазона», в ЦАР не могут провести вскрытие тел убитых из-за отсутствия специалистов.
Комментарии14
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vincenttt 02 августа 2018 | 22:08
Любое расследование надо начинать с опроса гопника гэбистского иначе всё это будет фарсом и имитацией..
serhio_25__ 02 августа 2018 | 22:09
vincenttt: Думаешь Ходор согласится на допрос?
gordy 02 августа 2018 | 22:13
"....в ЦАР не могут провести вскрытие тел убитых из-за отсутствия специалистов."
Проклятое место?
patrikk_1 02 августа 2018 | 22:18
Независимое расследование будет проведено для установления обстоятельств гибели трех российских журналистов...
Я двумя руками за независимое расследования этого убийства, но кто его будет проводить, если не то что Россия, а весь мир поделился на "ватников" и "жидобандеровцев", которые будут подгонять итоги расследования - ватники чтобы обвинить Мишку Ходорковского, а гнойная жидобандера, чтобы обвинить ребят из ЧВК "Вагнер".
danko_voila 02 августа 2018 | 22:29
patrikk_1: и данко1.
nowyrusic 02 августа 2018 | 22:37
patrikk_1: Педенька, ватники есть только в России.
А весь мир это жидобандера.
Нагнула вас, ватников, и дерет несусветно. В кровь вам все разбили.
И за что не говуорит
nowyrusic 02 августа 2018 | 22:34
serhio_25__: Думаешь никто не знает гопника гэбистского ?
Идиота изображаешь? Ну-ну, старайся, старшой смены даст соснуть лишний раз.
danko_voila 02 августа 2018 | 22:35
nowyrusic: все знают Петю Парашу.
remych 02 августа 2018 | 22:09
Я думаю, следственный комитет не отдаст инициативы по этому делу никому, в т. ч. и Шевченко.
pavel_svr 02 августа 2018 | 22:15
remych:
// Я думаю, следственный комитет не отдаст инициативы по этому делу никому, в т. ч. и Шевченко. //
Не, следственный комитет отдаст инициативу - шаманам. Ходорковский, будет рулить, он ручками шаловливыми разведёт... и все станет ясно...
Блин, когда же вы поумнеете, демократы с либералами?!
alex_d 02 августа 2018 | 22:14
независимое ОТ КОГО?
от ходорковских и шевченок?
salut__521 02 августа 2018 | 22:15
Э бросьте... Независимое расследование. Где? В России?! При режиме главного подозреваемого?!..
kp6ic 02 августа 2018 | 22:31
на месте ребята из чвк вагнер вроде. можно попросить их оказать помощь в обеспечении безопасности, так сказать. убежден, все виновные будут найдены.
osal 02 августа 2018 | 22:38
kp6ic: //все виновные будут найдены.//
Во, во, Бастрыкин так и говорил, тебе отрежут голову, а я расследовать буду.