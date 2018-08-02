Независимое расследование будет проведено для установления обстоятельств гибели трех российских журналистов...

В России проведут независимое расследование убийства в ЦАР трех российских журналистов. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил инициатор расследования, журналист Максим Шевченко.

Российские журналисты собирали в Центральной Африка материалы о деятельности российской ЧВК Вагнера.

Тела убитых в ЦАР Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева планировалось доставить на родину уже завтра. Между тем, по сообщениям российского посольства, возникли непредвиденные трудности – в частности, с цинковыми гробами и оформлением необходимых документов. Кроме того, как передает «Медиазона», в ЦАР не могут провести вскрытие тел убитых из-за отсутствия специалистов.