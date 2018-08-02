В 15% российских компаний нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по 1-2 человека
Об этом сообщает РБК со ссылской на данные которые раскрыла ФНС. В тоже время обнаружены две малоизвестные компании, в которых работают свыше 600 тыс. человек. Из статистики ФНС следует, что в выборке 2,5 млн компаний сотрудников нет в 380 тысячах.
Комментарии10
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sparky 02 августа 2018 | 21:38
в выборке 2,5 млн компаний сотрудников нет в 380 тысячах
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Значит в них трудится импортозамещенный искусственный интеллект. Майнит потихоньку.
danko1 02 августа 2018 | 21:46
sparky: Зато в Роснефтегазе "работает" 9 человек во главе с Сечиным, но там аккумулируются практически все доходы от продажи нефти и газа.
И распоряжаются ими по своему усмотрению несколько человек.
Крупнейшая мафиозная структура в Мире.
patrikk_1 02 августа 2018 | 21:50
В 15% российских компаний нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по 1-2 человека...
Это состав преступления? Внесите число минимальных сотрудников компании, которые официально трудоустроены и за которых переводятся пенсионные отчисления.
nowyrusic 02 августа 2018 | 22:06
patrikk_1: В 15% российских компаний нет ни одного сотрудника.
Шо, даже директора нет?*
А кто же ворует? Кто-то же все равно ворует.
Ну не может быть российской компании без воровства. Не верю.
jetsam 02 августа 2018 | 21:54
50%+15% = 65% - вот их обязать принять лиц предпенсионного возраста.
и уже, потом, можно повышать пенс.возраст без всяких
уголовных нововведений психзащиты...
shraer 02 августа 2018 | 21:54
отмывочная
andy66 02 августа 2018 | 21:56
В России все является имитацией включая бизнес...
vilingrad 02 августа 2018 | 21:59
"Потемкинская деревня инкорпорейтед"
"Ватник лимитед"
apels 02 августа 2018 | 22:02
Не удивлен. Кризис, однако. Уволить всех и ждать пока ситуация изменится - вполне нормальная позиция.
sab171 02 августа 2018 | 22:02
а малоизвестные компании по 600тыс. чел. не ПФР и ФНС?