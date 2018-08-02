В 15% российских компаний нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по 1-2 человека...

Об этом сообщает РБК со ссылской на данные которые раскрыла ФНС. В тоже время обнаружены две малоизвестные компании, в которых работают свыше 600 тыс. человек. Из статистики ФНС следует, что в выборке 2,5 млн компаний сотрудников нет в 380 тысячах.