Природный пожар «Карр» в Калифорнии уничтожил уже более 50-ти тысяч гектаров леса и тысячу жилых домов

Как сообщает Фокс Ньюс, на ликвидацию пожаров брошено более 10-ти тысяч сотрудников экстренных служб. Сдерживать распространение огня пока удается на 35-40% территории штата. Ситуация осложняется жаркой засушливой погодой.

Нынешние пожары в Калифорнии уже признаны одними из самых разрушительных в истории штата.