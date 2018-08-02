Природный пожар «Карр» в Калифорнии уничтожил уже более 50-ти тысяч гектаров леса и тысячу жилых домов
Как сообщает Фокс Ньюс, на ликвидацию пожаров брошено более 10-ти тысяч сотрудников экстренных служб. Сдерживать распространение огня пока удается на 35-40% территории штата. Ситуация осложняется жаркой засушливой погодой.
Нынешние пожары в Калифорнии уже признаны одними из самых разрушительных в истории штата.
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