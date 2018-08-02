На базе ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо объявлена тревога
На территории местного военного госпиталя замечен неизвестный вооруженный человек. На место прибыли полицейские и пожарные.
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На территории местного военного госпиталя замечен неизвестный вооруженный человек. На место прибыли полицейские и пожарные.
Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны О том, что перед гибелью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко допрашивали, написало центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, сославшись на свои неназванные источники…
Комментарии1
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patrikk_1 02 августа 2018 | 21:53
На территории местного военного госпиталя замечен неизвестный вооруженный человек...
Бегите в рассыпную. Спасайтесь, жители ЦАР.