США пока не регистрирует хакерских атак на инфраструктуру предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс
Об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рей. В то же время, по его словам, спецслужбы проинформировали частные компании об угрозе вмешательства со стороны Москвы в политические процессы в Штатах. Речь идет о компаниях-владельцах соцсетей и технологических фирмах.
Комментарии1
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korikov 02 августа 2018 | 21:56
Сегодня день США, что ли? Достали уже тулить новости про страну, которая к нам ни каким боком не относится.