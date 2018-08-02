США пока не регистрирует хакерских атак на инфраструктуру предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс

Об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рей. В то же время, по его словам, спецслужбы проинформировали частные компании об угрозе вмешательства со стороны Москвы в политические процессы в Штатах. Речь идет о компаниях-владельцах соцсетей и технологических фирмах.