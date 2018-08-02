Z Архив новостей новости
5 27 6 2610
21:31, 02 августа 2018

Россия должна изменить свое поведение, если хочет выстраивать с США отношения и совместно решать вопросы

С такими рекомендациями выступил директор нацразведки США Дэниэл Коутс. По его словам, против Москвы действует уже много санкций, и он поддержит любые новые, «чтобы послать сигнал России о том, что они заплатят за то, что делают».

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 21:38


Зря американцы пытаются воспитывать кремлежуликов.
Во-первых, поздно.
Во-вторых, их только могила исправит.
Поэтому пусть вводят всё новые и новые санкции, полезные для росэкономики и благосостояния народонаселения.

patrikk_1 02 августа 2018 | 21:44

Россия должна изменить свое поведение, если хочет выстраивать с США отношения и совместно решать вопросы...

Когда нечего ответить на вопрос, "за что?", говорят - за всё хорошее.

oldcitizen 02 августа 2018 | 21:56

patrikk_1: Когда нечего ответить на вопрос "за что"
==============================================
Ответить "за что" очень легко, просто долго перечислять.

echo_shar 02 августа 2018 | 22:52

patrikk_1: mikhail_spb_:
Разговор со штатами может быть только с позиции силы.
Ка минимум, Россия должна показать, что может новейшим оружием демократизировать парочку саудовских нефтяных танкеров и уничтожить резиденции военных преступников Порошенко, Авакова и Турчинова ракетным ударом. Демократическим конечно же.

monik_7 02 августа 2018 | 21:47

mikhail_spb_: пустое все. дело в том, что на самом деле ни одной из сторон не нужны эти самые "отношения" - слишком маленькая экономика у РФ, чтобы быть интересной для США, слишком сильное запаздывание для каких-то совместных проектов, торговли не было и не будет. И, наконец, это всего лишь одна шестая сферы всемирного влияния США, да ну ее.

serhio_25__ 02 августа 2018 | 21:50

mikhail_spb_:""Зря американцы пытаются воспитывать кремлежуликов. "" - да не старайся ты так, все и так в курсе, что ты подпидосный хомяк, который рвет жопу ради американской мировой империи.

fig_vvam 02 августа 2018 | 21:57

serhio_25__: Дружочек, а ты зачем свой анал уже порвал?
Или это твой начальник тебя надрал?
А пиндосы гады, нагнули вас бедных и дерут, разогнуться не дают.
А за что?
Пошутили ведь просто.

ltvjrhfn2 02 августа 2018 | 22:05

fig_vvam:
здарова, скотособака!)
ты куда пропал? как дела? как мамашка твоя поживает, ты её с рублевки-то забери. пожалей, скотина, ее седые волосы.....

oldcitizen 02 августа 2018 | 22:20

serhio_25__: все и так в курсе, что ты подпиндосный хомяк
=======================================================
Ещё годок такой внутренней м внешней политики бандитов и даже такие дремучие портянки, как ты, будут "подпиндосными хомяками". А если нет, то лечение бессмысленно.

serhio_25__ 02 августа 2018 | 22:25

oldcitizen: Ты можешь уже сейчас отправлять в американское посольство американскую жопу на верность целовать.

sagen 02 августа 2018 | 22:32

mikhail_spb_: Искандеры отвисли, надо бы силикону закачать.

demokratia 02 августа 2018 | 22:34

1. воспитывать их поздно
2. их только могила исправит.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Согласен.
Поэтому: 1.пригласить, 2.арестовать, 3. судить, 4. наказать....
Или - ждать когда сами сдохнут ! ?

serhio_25__ 02 августа 2018 | 21:48

Пиндосия даже уже и не скрывает, что просто старается убрать преграду для мирового господства.

testmeter 02 августа 2018 | 22:14

serhio_25__: Не преграду, а кучу говна на паРаше

serhio_25__ 02 августа 2018 | 22:27

testmeter: На Параше сейчас Украина сидит.

monik_7 02 августа 2018 | 22:42

serhio_25__: пусть Раша попробует, кто ей мешает?

timwlad78 02 августа 2018 | 21:48

Ну вообще то как только англосаксы объявляют кого либо что народ не такой,ну потом этот народ верхом на англосаксаксах ездит.
Так как англосаксы в хозяйстве ни взуб ногой так сами делами не занимаются,а рабы взбунтовались ок как образованные и умеющие все хозяйственные дела вести.
Все американское фильмы про будущее США об этом сняты.

vilingrad 02 августа 2018 | 21:57

timwlad78: serhio_25__: patrikk_1: "Когда нечего ответить на вопрос, "за что?", говорят" -за слабость и говнистость. Элементарно, патриккккк...

gluhoy2250 02 августа 2018 | 22:00

Россия должна изменить свое поведение,...директор нацразведки США Дэниэл Коутс.
Коутс, а ты хто?? Дурилка американская вот когда уберете старых пердунов из конгресса, которые по 40 лет сидят и маразм зашкаливает, вот тогда обращайся, может и поговорим!

fresh_breeze 02 августа 2018 | 22:01

Он правда такое сказал??? Если да, значит, Россия на правильном пути, так держать!

testmeter 02 августа 2018 | 22:27

fresh_breeze: На правильном Пути-Пути?

azt 02 августа 2018 | 22:12

Правильной дорогой идем товарищи.

santathefrosr 02 августа 2018 | 22:34

Амеры предпочитают поддерживать дружеские отношения, например, с Колумбией, которая им шлёт 98% кокаина доступного на рынке США. Они даже называют их- our backyard... бандиская Мексика со своими сикариос и картелями... а Россия чё, какие-то мунтые хакеры и фейковые досье на Трампа... ах да... Россия ещё разбила их выкормошей из ИГИЛа (запрещенного в РФ) в Сирии...

Трамп, бедолага, первый Президент, кто всерьёз заговорил о борьбе с незаконной миграцией и картелями, захотел стену строить... так демократы с этими же спецслужбами, в купе с нашими либерастами, его с дерьолм смешали....

Вот такие у них друзья... они нам нужны? У них Шторми Даниэлс кумир, Рыбка, Скрипаль, Бабченка....

mikr 02 августа 2018 | 22:38

В фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" рассказывается история про то, как туповатый американский сержант потребовал от молодого рекрута отказаться от своих убеждений. Но, какие бы санкции не накладывал этот солдафон на парня, тот не поддавался и гнул свою линию. В конце концов тупой американский сержант признал правоту молодого рекрута и сам был вынужден изменить свое поведение. А когда он узнал, что в этом парне течет русская кровь, то сакраментально признал, что ЭТО многое объясняет.

Тупым американцам следует пересмотреть этот фильм. Требуя от России изменить поведение им придется в конце концов измениться самим. Просто они об этом пока еще не догадываются.

samsmith 02 августа 2018 | 22:47

mikr: Ясно.Империализм загнивает.

mamiluk 02 августа 2018 | 22:44

странные речи и формулировки..."изменить свое поведение"(?!)...это давно не "поведение", а целенаправленная политика путинского режима на расчленение западного мира....неужели до них туго доходит...чем дальше западный мир будет заигрывать с диктатором-тем страшнее последствия для всего цивилизованного мира, а особенно народам находящихся в ЗАЛОЖНИКАХ у этого режима в самой РФ...который превратился в пиратский мафиозный анклав.

(комментарий скрыт)

nikvol 02 августа 2018 | 22:55

России нужно выходить из договора о нераспространении ЯО, когда в мире будет не одна страна, способная уничтожить США, а хотя бы три-четыре, у американцев появятся другие заботы.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 375 6 5222 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Врачи в ЦАР не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов Об этом говорится в сообщении МИДа…

5 95 6 7542
Новости

Киево-Печерская лавра и святыни на Украине, принадлежащие Московскому патриархату, будут переданы Украинской церкви Об этом заявил предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата патриарх Филарет в интервью телеканалу «Прямой»

5 80 6 6327
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 245 6 20921 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 138 6 13860 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 124 6 12640 08:35
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 119 6 12311 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33855 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Новости

Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны О том, что перед гибелью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко допрашивали, написало центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, сославшись на свои неназванные источники…

5 61 6 6756
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 46 6 5283 07:09
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13447 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8003 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5175 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Это эпизод глобальной геополитической войны, в которой ребята оказались просто заложниками и жертвами…

5 43 6 5030 19:08
#слушать 36:06 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 54 6 6364 31.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7204 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения

Популярное за неделю

Новости

Рубль может потерять до 15% из-за санкций США против госдолга Об этом говорится в исследовании аналитиков Ситигруп…

5 16 6 40818
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот еще при Ельцине были воровские зоны и были красные. При Путине зоны отстроили, и вся Россия стала красной зоной. Причем не только внутри стен ГУЛАГа, но и снаружи. Мы все такая большая красная зона…

5 155 6 112232 28.07
#слушать 47:14 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 102 6 24750 27.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 7 6 508619 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 255 6 124952 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7152132
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3595886

Сегодня в эфире