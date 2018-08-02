Россия должна изменить свое поведение, если хочет выстраивать с США отношения и совместно решать вопросы
С такими рекомендациями выступил директор нацразведки США Дэниэл Коутс. По его словам, против Москвы действует уже много санкций, и он поддержит любые новые, «чтобы послать сигнал России о том, что они заплатят за то, что делают».
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 21:38
Зря американцы пытаются воспитывать кремлежуликов.
Во-первых, поздно.
Во-вторых, их только могила исправит.
Поэтому пусть вводят всё новые и новые санкции, полезные для росэкономики и благосостояния народонаселения.
patrikk_1 02 августа 2018 | 21:44
Россия должна изменить свое поведение, если хочет выстраивать с США отношения и совместно решать вопросы...
Когда нечего ответить на вопрос, "за что?", говорят - за всё хорошее.
oldcitizen 02 августа 2018 | 21:56
patrikk_1: Когда нечего ответить на вопрос "за что"
==============================================
Ответить "за что" очень легко, просто долго перечислять.
echo_shar 02 августа 2018 | 22:52
patrikk_1: mikhail_spb_:
Разговор со штатами может быть только с позиции силы.
Ка минимум, Россия должна показать, что может новейшим оружием демократизировать парочку саудовских нефтяных танкеров и уничтожить резиденции военных преступников Порошенко, Авакова и Турчинова ракетным ударом. Демократическим конечно же.
monik_7 02 августа 2018 | 21:47
mikhail_spb_: пустое все. дело в том, что на самом деле ни одной из сторон не нужны эти самые "отношения" - слишком маленькая экономика у РФ, чтобы быть интересной для США, слишком сильное запаздывание для каких-то совместных проектов, торговли не было и не будет. И, наконец, это всего лишь одна шестая сферы всемирного влияния США, да ну ее.
serhio_25__ 02 августа 2018 | 21:50
mikhail_spb_:""Зря американцы пытаются воспитывать кремлежуликов. "" - да не старайся ты так, все и так в курсе, что ты подпидосный хомяк, который рвет жопу ради американской мировой империи.
fig_vvam 02 августа 2018 | 21:57
serhio_25__: Дружочек, а ты зачем свой анал уже порвал?
Или это твой начальник тебя надрал?
А пиндосы гады, нагнули вас бедных и дерут, разогнуться не дают.
А за что?
Пошутили ведь просто.
ltvjrhfn2 02 августа 2018 | 22:05
fig_vvam:
здарова, скотособака!)
ты куда пропал? как дела? как мамашка твоя поживает, ты её с рублевки-то забери. пожалей, скотина, ее седые волосы.....
oldcitizen 02 августа 2018 | 22:20
serhio_25__: все и так в курсе, что ты подпиндосный хомяк
=======================================================
Ещё годок такой внутренней м внешней политики бандитов и даже такие дремучие портянки, как ты, будут "подпиндосными хомяками". А если нет, то лечение бессмысленно.
serhio_25__ 02 августа 2018 | 22:25
oldcitizen: Ты можешь уже сейчас отправлять в американское посольство американскую жопу на верность целовать.
sagen 02 августа 2018 | 22:32
mikhail_spb_: Искандеры отвисли, надо бы силикону закачать.
demokratia 02 августа 2018 | 22:34
1. воспитывать их поздно
2. их только могила исправит.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Согласен.
Поэтому: 1.пригласить, 2.арестовать, 3. судить, 4. наказать....
Или - ждать когда сами сдохнут ! ?
serhio_25__ 02 августа 2018 | 21:48
Пиндосия даже уже и не скрывает, что просто старается убрать преграду для мирового господства.
testmeter 02 августа 2018 | 22:14
serhio_25__: Не преграду, а кучу говна на паРаше
serhio_25__ 02 августа 2018 | 22:27
testmeter: На Параше сейчас Украина сидит.
monik_7 02 августа 2018 | 22:42
serhio_25__: пусть Раша попробует, кто ей мешает?
timwlad78 02 августа 2018 | 21:48
Ну вообще то как только англосаксы объявляют кого либо что народ не такой,ну потом этот народ верхом на англосаксаксах ездит.
Так как англосаксы в хозяйстве ни взуб ногой так сами делами не занимаются,а рабы взбунтовались ок как образованные и умеющие все хозяйственные дела вести.
Все американское фильмы про будущее США об этом сняты.
vilingrad 02 августа 2018 | 21:57
timwlad78: serhio_25__: patrikk_1: "Когда нечего ответить на вопрос, "за что?", говорят" -за слабость и говнистость. Элементарно, патриккккк...
gluhoy2250 02 августа 2018 | 22:00
Россия должна изменить свое поведение,...директор нацразведки США Дэниэл Коутс.
Коутс, а ты хто?? Дурилка американская вот когда уберете старых пердунов из конгресса, которые по 40 лет сидят и маразм зашкаливает, вот тогда обращайся, может и поговорим!
fresh_breeze 02 августа 2018 | 22:01
Он правда такое сказал??? Если да, значит, Россия на правильном пути, так держать!
testmeter 02 августа 2018 | 22:27
fresh_breeze: На правильном Пути-Пути?
azt 02 августа 2018 | 22:12
Правильной дорогой идем товарищи.
santathefrosr 02 августа 2018 | 22:34
Амеры предпочитают поддерживать дружеские отношения, например, с Колумбией, которая им шлёт 98% кокаина доступного на рынке США. Они даже называют их- our backyard... бандиская Мексика со своими сикариос и картелями... а Россия чё, какие-то мунтые хакеры и фейковые досье на Трампа... ах да... Россия ещё разбила их выкормошей из ИГИЛа (запрещенного в РФ) в Сирии...
Трамп, бедолага, первый Президент, кто всерьёз заговорил о борьбе с незаконной миграцией и картелями, захотел стену строить... так демократы с этими же спецслужбами, в купе с нашими либерастами, его с дерьолм смешали....
Вот такие у них друзья... они нам нужны? У них Шторми Даниэлс кумир, Рыбка, Скрипаль, Бабченка....
mikr 02 августа 2018 | 22:38
В фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" рассказывается история про то, как туповатый американский сержант потребовал от молодого рекрута отказаться от своих убеждений. Но, какие бы санкции не накладывал этот солдафон на парня, тот не поддавался и гнул свою линию. В конце концов тупой американский сержант признал правоту молодого рекрута и сам был вынужден изменить свое поведение. А когда он узнал, что в этом парне течет русская кровь, то сакраментально признал, что ЭТО многое объясняет.
Тупым американцам следует пересмотреть этот фильм. Требуя от России изменить поведение им придется в конце концов измениться самим. Просто они об этом пока еще не догадываются.
samsmith 02 августа 2018 | 22:47
mikr: Ясно.Империализм загнивает.
mamiluk 02 августа 2018 | 22:44
странные речи и формулировки..."изменить свое поведение"(?!)...это давно не "поведение", а целенаправленная политика путинского режима на расчленение западного мира....неужели до них туго доходит...чем дальше западный мир будет заигрывать с диктатором-тем страшнее последствия для всего цивилизованного мира, а особенно народам находящихся в ЗАЛОЖНИКАХ у этого режима в самой РФ...который превратился в пиратский мафиозный анклав.
nikvol 02 августа 2018 | 22:55
России нужно выходить из договора о нераспространении ЯО, когда в мире будет не одна страна, способная уничтожить США, а хотя бы три-четыре, у американцев появятся другие заботы.