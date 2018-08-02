Законопроект о новых антироссийских санкциях, внесенный в американский Конгресс, предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом России. Ограничительные меры предлагается ввести за инвестиции в российские энергетические проекты и за участие граждан США в российских нефтяных проектах. Проект закона предусматривает также новые санкции против российских официальных лиц и олигархов, вовлеченных в коррупционную деятельность. Законопроект внесен группой сенаторов от обеих американских партий.