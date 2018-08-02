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21:30, 02 августа 2018

Законопроект о новых антироссийских санкциях

Законопроект о новых антироссийских санкциях, внесенный в американский Конгресс, предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом России. Ограничительные меры предлагается ввести за инвестиции в российские энергетические проекты и за участие граждан США в российских нефтяных проектах. Проект закона предусматривает также новые санкции против российских официальных лиц и олигархов, вовлеченных в коррупционную деятельность. Законопроект внесен группой сенаторов от обеих американских партий.

Комментарии

17

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mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 21:36


Подсчитали, что из-за новых санкций наш деревянненький рухнет процентов на 15.
Так что лучше обменять все хранящиеся рубли на СКВ.

(комментарий скрыт)

patrikk_1 02 августа 2018 | 21:39

Проект закона предусматривает также новые санкции против российских официальных лиц и олигархов, вовлеченных в коррупционную деятельность...

А за что санкции, уже не пишут.

ura_123 02 августа 2018 | 21:48

patrikk_1: Тебе же всё написали,удосужься прочесть.
Кстати,сколько было олигархов при Ельцине и сколько расплодилось при путине?

patrikk_1 02 августа 2018 | 21:55

Это хорошо. Чем больше необоснованных санкций против России и Ирана будут вводить американцы, тем быстрее от них отвернутся союзники из Европы.

tvitov66 02 августа 2018 | 22:00

patrikk_1: вот какой положительный результат встречи нацЛидера с ТрампНашим - значит больше импортозамещения из пальмового масла и мясокостной муки будет в рационе наших соотечественников предпенсионного и пенсионных возрастов #такпобедим

viktorova 02 августа 2018 | 22:33

patrikk_1: тем быстрее портянки перейдут на подножный корм.

timwlad78 02 августа 2018 | 21:55

Ну mikhail_spb_: ,российский сжиженный газ продается и в США чтобы доллар от инфляции не рухнул.
И танкеры с жизненным газом и заводы для сжижения газа строят и в Юго-Восточной Азии.
Так что это истерика покинутой шлюхи которую закатили в США.
Ресурсов нет осуществить угрозы.
Так что будет чиста среднему лампу в России и на Украине.
Запад не поможет диссидентам кайфующих на продажности.

zurich_106 02 августа 2018 | 22:15

timwlad78: у покинутой шлюхи есть экспортный контроль в отношении определенных товаров, предназначенных для глубинной (глубже 500 футов) разведки и добычи, морских арктических или сланцевых проектов с потенциалом производства нефти или газа в России. Это похлеще иных санкций, запасы месторождений со временем истощаются их доразработка требует усовершенствованных технологий.

timwlad78 02 августа 2018 | 22:45

Ну zurich_106: про то и речь.
Кушать в случае хотят чета с диссидентами чтобы завалить даже Украину ни хрена не выходит.
Народ блин какой то не такой в этой восточной Европе,вроде и мягко строят,да спать очень жёстко.
Киев тоже в истерике ,отовсюду враги давят.
Так что купил столицу это не означает что купил всю страну с потрохами.
Счастья представитель партии господина Порошенко жалуются на это,что кругом народ не свой как бандеровцы с Америкой себе того желают.

hangman19 02 августа 2018 | 21:39

бомбежка Воронежа снова неизбежна)

tvitov66 02 августа 2018 | 22:02

hangman19: не скажу за всех жителей Воронежа, но налоги, бензин и квитанции ЖКХ ещё подрастут, ибо это и есть настоящий рост нашей энергетической сверхдержавы! #такпобедим

marineru 02 августа 2018 | 21:41

Там ещё предполагается сбор и консолидация информации о счётах самого луноликого

ura_123 02 августа 2018 | 21:51

marineru: Не только карлика,но и его окружения.
Ролдугин икнул и уселся на виолончель,виолончель жалобно скрипнула)))

foma55 02 августа 2018 | 21:49

Пока что все антироссийские ,а по сути антипутинские санкции, Путин легко сваливает "на преданный ему народ". Более того Путин убедил народ ,что санкции именно против россиян направлены ,а не него и его бояр.

sapiens17 02 августа 2018 | 22:00

"...новые санкции против российских официальных лиц и олигархов..."

К 3-му чтению пенсионный возраст будет 70/68 (

norgemann 02 августа 2018 | 22:03

А по зомбоящику говорили что Трамп и Путин друзья. Как же так, новые санкции от нового друга?

osal 02 августа 2018 | 22:27

norgemann: //Как же так, новые санкции от нового друга?//
Эт чтоб друга Трампа, не заподозрили в путинофилии!)))))))))

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