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21:02, 02 августа 2018

В Киеве открыт памятник Илье Муромцу. Автор 11-метрового монумента былинному герою — художник Владимир Журавель

Позировал для образа богатыря силач Василий Вирастюк. Мэр Киева Виталий Кличко на открытии памятника назвал Илью Муромца украинским богатырем.
Напомню, мощи святого Ильи Муромца покоятся в Киево-Печерской лавре.

Комментарии

31

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skuull 02 августа 2018 | 21:04

Прям Илья Муромец так и говорил, что он богатырь украинский???))))

patrikk_1 02 августа 2018 | 21:14

Мэр Киева Виталий Кличко на открытии памятника назвал Илью Муромца украинским богатырем...

Присвойте ему звание Героя Украины (посмертно).

asokol 02 августа 2018 | 21:14

skuull:

Да! Какое право жидобандера имеет право ставить статуй исконно Русского Богатыря?

kottigr1 02 августа 2018 | 21:22

asokol: Откуда бы взялись русские, если бы их киевляне с варягами не придумали ? Потом Киевские Князья им Москву построили, государство создали.. Потом хохол Брежнев им паспорта выдал..

asokol 02 августа 2018 | 21:23

kottigr1:

Вот мы в ответ жидобандере возьмем и поставим в Москве статуй Гоголя. И князя Владимира. Будут знать, гады! Роисся, вперде!

kottigr1 02 августа 2018 | 21:29

asokol: Владимир с Гоголем в Москве уже есть.. Если и мстить, то по-большому.. Отгрохать около Мавзолея Бандеру руки Церетели.. Пусть там у себя в Киеве локти кусают !

perestarok 02 августа 2018 | 21:29

kottigr1: " Потом хохол Брежнев им паспорта выдал.."

Странно, но на Украине его называли проклятым молдаванином.

kottigr1 02 августа 2018 | 21:33

perestarok: Брежнев не скрывал своего происхождения. Документально подтвержденные источники, включая паспорт, свидетельствуют о том, что великий политик Советской эпохи родился в обычном украинском селе Каменском (в настоящее время Днепропетровская область). Официальные документы, найденные в архивах, подтверждают его происхождение. К примеру, в одной из анкет, заполненной собственноручно в 1935 году, в графе национальность стоит запись «украинец».

parasuk_ 02 августа 2018 | 21:32

kottigr1: Вы в истории еще хуже чем в экономике понимаете ;) Ранее всего, это непоседливые новгородцы отпросились у своего князя пограбить византию. По дороге нашли захолустный хазарский городишко куябу, в котором жил народец роду-племени не ведавший. И решили новгородцы этот городишко себе оставить, потому что византию оттуда было грабить не в пример сподручней. А туземцев из хазарских конюшен выели, заставили блох вычесать и русью нарекли. Но первые украинцы появились позже, только после известного указа Ивана Грозного про убогих и юродивых, которых надо сослать на Окраину. Мол там им дуракам место :)

fig_vvam 02 августа 2018 | 21:42

parasuk_: гимн России

Слова Владимира Войновича



Распался навеки союз нерушимый.
Стоит на распутье великая Русь.
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.
К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.

Припев:

Славься, Отечество наше привольное,
Славься, послушный российский народ,
Что постоянно меняет символику
И не имеет важнее забот.

Когда-то под царскою властью мы жили,
Но вот наступила заря Октября.
Мы били буржуев и церкви крушили,
А также поставили к стенке царя.
Потом его кости в болоте достали,
Отправили в Питер на вечный покой.
Простите, товарищи Ленин и Сталин,
За то, что дошли мы до жизни такой.

Припев.

Сегодня усердно мы Господа славим
И ленинским молимся славным мощам,
Дзержинского скоро на место поставим
Затем, чтобы он нас пугал по ночам.
Мы всем офицерам дадим по квартире,
И пенсии выплатим всем старикам,
И всех террористов пристрелим, как в тире,
И всем олигархам дадим по мозгам.

Припев.

Коррупционеров засадим в Бутырку,
Чтоб знали, насколько закон наш суров.
Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков.
Мы время теряли в борьбе и тревоге,
Но нынче мы снова на верном пути,
Вот только б опять дураки и дороги
Нам не помешали до цели дойти.

Припев:

Славься, Отечество наше привольное,
Славься, послушный российский народ,
Что постоянно меняет символику
И не имеет важнее забот.

popyas 02 августа 2018 | 21:34

asokol: Какого такго, бога--тыря? Тырить это ваше , наци--ональное!

mavviomi 02 августа 2018 | 21:39

asokol: какое дело кацапам до Руси? Она никогда не находилась на их территории!

eniro 02 августа 2018 | 21:19

skuull: Почему украинский? Даю для "особо одаренных" из вики. "В 1096 году Муром стал объектом междоусобной Муромской войны. В самостоятельное княжество Муромско-Рязанская земля выделилась из состава Черниговского княжества в 1127 году при князе Ярославе Святославиче." Ну, дальше попробуй сам...

varangian2011 02 августа 2018 | 21:32

skuull: Самое забавное, что этот русский богатырь Илья Муромец воевал с хохлато-шароварными бусурманами пришедчими на Русь. )) Пересмотрите фильм "Илья Муромец", вспомните образ главного врага Ильи - соловья разбойника. (хохол хохлом). ))

(комментарий скрыт)

sasass 02 августа 2018 | 21:06

Он же Муроме на печи жил и оттуда он поехал укрощать будущих укропов...)))

banyi3 02 августа 2018 | 21:08

Ну это же , хоть не гебельсу поставили ))) А Муром разве тоже хохлятский? Хотя что я спрашиваю, всё же на земле родом из хохляндии, кроме денег, правда ))))

ugiazov 02 августа 2018 | 21:11

banyi3: Геббельсом Путин восхищался.

kottigr1 02 августа 2018 | 21:14

banyi3: Илюша Муромский еще с Путиным и Лениным Зимний брал, потом в Ленинграде с Владимиром Владимировичем почти как Робин Гуд гуманитарку забирал у бедных и раздавал богатым..

kryimzdick 02 августа 2018 | 21:36

banyi3: Княжество Черниговское простиралось до Серпухова (Моск. обл.), а Москвы тогда вообще не было.

mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 21:09


Враньё!
Илья Муромец - советский национальный герой, сподвижник ленина и сталина!

andygo__ru 02 августа 2018 | 21:10

"11-метрового монумента былинному герою" —

--- хм... маловато будет.... Резолюция: срочно выслать на подмогу Зураба Церетели: он его увеличит в 3 раза - будет 33 метра... в возбужденном состоянии

jetsam 02 августа 2018 | 21:19

вот ведь гадят нам вокруг...
то памятник Муромцу, то площадь им.Немцова...
то пол-церкви отнимут...

mikr 02 августа 2018 | 21:41

jetsam: Мы у них всего-то какие-то несчастные Крым с Донбассом, а они у нас целых пол-церкви!!!
Совсем уже украинцы совесть потеряли...
Эдак выходит, что за Харьков, Мариуполь и Одессу могут еще и вторую половину забрать?

kiever 02 августа 2018 | 21:22

Осталось памятник открыть украинцу христофору колумбу, украинцу эйнштейну, и украинцу фараону.. другое дело Илья Муром таки поосторожней быть должен, а то быстро бронзовую голову отпилят, ведь в стране лимитрофе украине сегодня украинцем объявляют, а завтра уже кремлевским ставленником и агентом фсб, как произошло с саакашвили и савченко

cobakevich 02 августа 2018 | 21:25

Му́ром — город (с 862[4]) в России, административный центр городского округа Муром и центральный город Муромского района (в состав района не входит) Владимирской области.

Расположен на левом берегу реки Оки, в 137 км от Владимира, на границе с Нижегородской областью.
-----------------
А что Владимирская область теперь входит в Хохляндию ?

kryimzdick 02 августа 2018 | 21:38

cobakevich: Муром потом приплели, при СССР, когда нужно было срочно придумать историю великороссам, кроме порки на конюшнях немецкой и татарской аристократией.

perestarok 02 августа 2018 | 21:26

"В Киеве открыт памятник Илье Муромцу. Автор 11-метрового монумента былинному герою — художник Владимир Журавель"

А Муром то в России во Владимирской области.

cobakevich 02 августа 2018 | 21:31

perestarok:
Скорее всего им надо ставить памятник Алеше Поповичу , который не из Мурома , а из того места.
Тоже жид наверняка как Вайцман.

salut__521 02 августа 2018 | 21:34

Правильно. Родился на Украине в Моровске, умер на Украине в Киеве, значит украинец.

ihor_syvoryj 02 августа 2018 | 21:35

В Киево-Печерской Лавре лежит Илья Моровлянин, по прозвищу Чоботько, который к Илье Муромцу отношения не имеет. Назван по месту рождения - селу Моровск, Черниговская область.
В отличие от сказочного Ильи Муромца, существовал реально.

forum_participant 02 августа 2018 | 21:41

Ну это все таки лучше, чем Петлюра или Бандера..Только вот, как же Добрыня Никитич и Алеша Попович?

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