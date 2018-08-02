В Киеве открыт памятник Илье Муромцу. Автор 11-метрового монумента былинному герою — художник Владимир Журавель
Позировал для образа богатыря силач Василий Вирастюк. Мэр Киева Виталий Кличко на открытии памятника назвал Илью Муромца украинским богатырем.
Напомню, мощи святого Ильи Муромца покоятся в Киево-Печерской лавре.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skuull 02 августа 2018 | 21:04
Прям Илья Муромец так и говорил, что он богатырь украинский???))))
patrikk_1 02 августа 2018 | 21:14
Мэр Киева Виталий Кличко на открытии памятника назвал Илью Муромца украинским богатырем...
Присвойте ему звание Героя Украины (посмертно).
asokol 02 августа 2018 | 21:14
skuull:
Да! Какое право жидобандера имеет право ставить статуй исконно Русского Богатыря?
kottigr1 02 августа 2018 | 21:22
asokol: Откуда бы взялись русские, если бы их киевляне с варягами не придумали ? Потом Киевские Князья им Москву построили, государство создали.. Потом хохол Брежнев им паспорта выдал..
asokol 02 августа 2018 | 21:23
kottigr1:
Вот мы в ответ жидобандере возьмем и поставим в Москве статуй Гоголя. И князя Владимира. Будут знать, гады! Роисся, вперде!
kottigr1 02 августа 2018 | 21:29
asokol: Владимир с Гоголем в Москве уже есть.. Если и мстить, то по-большому.. Отгрохать около Мавзолея Бандеру руки Церетели.. Пусть там у себя в Киеве локти кусают !
perestarok 02 августа 2018 | 21:29
kottigr1: " Потом хохол Брежнев им паспорта выдал.."
Странно, но на Украине его называли проклятым молдаванином.
kottigr1 02 августа 2018 | 21:33
perestarok: Брежнев не скрывал своего происхождения. Документально подтвержденные источники, включая паспорт, свидетельствуют о том, что великий политик Советской эпохи родился в обычном украинском селе Каменском (в настоящее время Днепропетровская область). Официальные документы, найденные в архивах, подтверждают его происхождение. К примеру, в одной из анкет, заполненной собственноручно в 1935 году, в графе национальность стоит запись «украинец».
parasuk_ 02 августа 2018 | 21:32
kottigr1: Вы в истории еще хуже чем в экономике понимаете ;) Ранее всего, это непоседливые новгородцы отпросились у своего князя пограбить византию. По дороге нашли захолустный хазарский городишко куябу, в котором жил народец роду-племени не ведавший. И решили новгородцы этот городишко себе оставить, потому что византию оттуда было грабить не в пример сподручней. А туземцев из хазарских конюшен выели, заставили блох вычесать и русью нарекли. Но первые украинцы появились позже, только после известного указа Ивана Грозного про убогих и юродивых, которых надо сослать на Окраину. Мол там им дуракам место :)
fig_vvam 02 августа 2018 | 21:42
parasuk_: гимн России
Слова Владимира Войновича
Распался навеки союз нерушимый.
Стоит на распутье великая Русь.
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.
К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.
Припев:
Славься, Отечество наше привольное,
Славься, послушный российский народ,
Что постоянно меняет символику
И не имеет важнее забот.
Когда-то под царскою властью мы жили,
Но вот наступила заря Октября.
Мы били буржуев и церкви крушили,
А также поставили к стенке царя.
Потом его кости в болоте достали,
Отправили в Питер на вечный покой.
Простите, товарищи Ленин и Сталин,
За то, что дошли мы до жизни такой.
Припев.
Сегодня усердно мы Господа славим
И ленинским молимся славным мощам,
Дзержинского скоро на место поставим
Затем, чтобы он нас пугал по ночам.
Мы всем офицерам дадим по квартире,
И пенсии выплатим всем старикам,
И всех террористов пристрелим, как в тире,
И всем олигархам дадим по мозгам.
Припев.
Коррупционеров засадим в Бутырку,
Чтоб знали, насколько закон наш суров.
Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков.
Мы время теряли в борьбе и тревоге,
Но нынче мы снова на верном пути,
Вот только б опять дураки и дороги
Нам не помешали до цели дойти.
Припев:
Славься, Отечество наше привольное,
Славься, послушный российский народ,
Что постоянно меняет символику
И не имеет важнее забот.
popyas 02 августа 2018 | 21:34
asokol: Какого такго, бога--тыря? Тырить это ваше , наци--ональное!
mavviomi 02 августа 2018 | 21:39
asokol: какое дело кацапам до Руси? Она никогда не находилась на их территории!
eniro 02 августа 2018 | 21:19
skuull: Почему украинский? Даю для "особо одаренных" из вики. "В 1096 году Муром стал объектом междоусобной Муромской войны. В самостоятельное княжество Муромско-Рязанская земля выделилась из состава Черниговского княжества в 1127 году при князе Ярославе Святославиче." Ну, дальше попробуй сам...
varangian2011 02 августа 2018 | 21:32
skuull: Самое забавное, что этот русский богатырь Илья Муромец воевал с хохлато-шароварными бусурманами пришедчими на Русь. )) Пересмотрите фильм "Илья Муромец", вспомните образ главного врага Ильи - соловья разбойника. (хохол хохлом). ))
sasass 02 августа 2018 | 21:06
Он же Муроме на печи жил и оттуда он поехал укрощать будущих укропов...)))
banyi3 02 августа 2018 | 21:08
Ну это же , хоть не гебельсу поставили ))) А Муром разве тоже хохлятский? Хотя что я спрашиваю, всё же на земле родом из хохляндии, кроме денег, правда ))))
ugiazov 02 августа 2018 | 21:11
banyi3: Геббельсом Путин восхищался.
kottigr1 02 августа 2018 | 21:14
banyi3: Илюша Муромский еще с Путиным и Лениным Зимний брал, потом в Ленинграде с Владимиром Владимировичем почти как Робин Гуд гуманитарку забирал у бедных и раздавал богатым..
kryimzdick 02 августа 2018 | 21:36
banyi3: Княжество Черниговское простиралось до Серпухова (Моск. обл.), а Москвы тогда вообще не было.
mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 21:09
Враньё!
Илья Муромец - советский национальный герой, сподвижник ленина и сталина!
andygo__ru 02 августа 2018 | 21:10
"11-метрового монумента былинному герою" —
--- хм... маловато будет.... Резолюция: срочно выслать на подмогу Зураба Церетели: он его увеличит в 3 раза - будет 33 метра... в возбужденном состоянии
jetsam 02 августа 2018 | 21:19
вот ведь гадят нам вокруг...
то памятник Муромцу, то площадь им.Немцова...
то пол-церкви отнимут...
mikr 02 августа 2018 | 21:41
jetsam: Мы у них всего-то какие-то несчастные Крым с Донбассом, а они у нас целых пол-церкви!!!
Совсем уже украинцы совесть потеряли...
Эдак выходит, что за Харьков, Мариуполь и Одессу могут еще и вторую половину забрать?
kiever 02 августа 2018 | 21:22
Осталось памятник открыть украинцу христофору колумбу, украинцу эйнштейну, и украинцу фараону.. другое дело Илья Муром таки поосторожней быть должен, а то быстро бронзовую голову отпилят, ведь в стране лимитрофе украине сегодня украинцем объявляют, а завтра уже кремлевским ставленником и агентом фсб, как произошло с саакашвили и савченко
cobakevich 02 августа 2018 | 21:25
Му́ром — город (с 862[4]) в России, административный центр городского округа Муром и центральный город Муромского района (в состав района не входит) Владимирской области.
Расположен на левом берегу реки Оки, в 137 км от Владимира, на границе с Нижегородской областью.
-----------------
А что Владимирская область теперь входит в Хохляндию ?
kryimzdick 02 августа 2018 | 21:38
cobakevich: Муром потом приплели, при СССР, когда нужно было срочно придумать историю великороссам, кроме порки на конюшнях немецкой и татарской аристократией.
perestarok 02 августа 2018 | 21:26
"В Киеве открыт памятник Илье Муромцу. Автор 11-метрового монумента былинному герою — художник Владимир Журавель"
А Муром то в России во Владимирской области.
cobakevich 02 августа 2018 | 21:31
perestarok:
Скорее всего им надо ставить памятник Алеше Поповичу , который не из Мурома , а из того места.
Тоже жид наверняка как Вайцман.
salut__521 02 августа 2018 | 21:34
Правильно. Родился на Украине в Моровске, умер на Украине в Киеве, значит украинец.
ihor_syvoryj 02 августа 2018 | 21:35
В Киево-Печерской Лавре лежит Илья Моровлянин, по прозвищу Чоботько, который к Илье Муромцу отношения не имеет. Назван по месту рождения - селу Моровск, Черниговская область.
В отличие от сказочного Ильи Муромца, существовал реально.
forum_participant 02 августа 2018 | 21:41
Ну это все таки лучше, чем Петлюра или Бандера..Только вот, как же Добрыня Никитич и Алеша Попович?