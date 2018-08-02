Группа независимых военных журналистов проведет собственное расследование убийства трех коллег в ЦАР...

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил инициатор такого расследования Максим Шевченко. Он обратился к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы. Шевченко при этом выразил несогласие с большинством распространенных версий убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Власти ЦАР утверждают, что журналисты, которые собирали материалы о деятельности в ЦАР ЧВК Вагнера, были убиты при попытке ограбления. Справедливое расследование убийства российских журналистов в ЦАР невыгодно российской власти, — сказал в эфире «Эха» журналист Виктор Шендерович. Шендерович надеется, что независимое расследование поможет установить истинные причины и обстоятельства убийства.