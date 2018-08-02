Группа независимых военных журналистов проведет собственное расследование убийства трех коллег в ЦАР
Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил инициатор такого расследования Максим Шевченко. Он обратился к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы. Шевченко при этом выразил несогласие с большинством распространенных версий убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Власти ЦАР утверждают, что журналисты, которые собирали материалы о деятельности в ЦАР ЧВК Вагнера, были убиты при попытке ограбления. Справедливое расследование убийства российских журналистов в ЦАР невыгодно российской власти, — сказал в эфире «Эха» журналист Виктор Шендерович. Шендерович надеется, что независимое расследование поможет установить истинные причины и обстоятельства убийства.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tanyaya 02 августа 2018 | 21:06
https://t.me/trollfactory/319
В Центральноафриканской Республике убили троих россиян: режиссёра, оператора и военного корреспондента, которые снимали там фильм о так называемой ЧВК "Вагнера".
Чуть позже на фабрику поступило указание комментировать это событие с двумя основными тезисами:
- Журналистов убили местные
- В их смерти виноват Ходорковский, потому что отправил их без охраны в страну, где убивают за глоток воды
kottigr1 02 августа 2018 | 21:11
tanyaya: Фабрике тяжело будет забалтывать очередную грубо проведенную спецоперацию..
Журналистов убили белолицые бандиты говорящие по-русски.. В ЦАР таких немного и все они любят Путина и музыку Вагнера..
serge_moro 02 августа 2018 | 21:14
kottigr1: Золото , алмазы и нефть притягивают путинское Озеро.
ЦАР манит Царя овладеть богатствами этой дикой страны.
Трое журналистов стали на пути Путина ,чтобы докопаться, чем конкретно занимаются вагнерята и с кем имеют дело.
Путину не в первой устранять любопытных журналистов , которые ко всему ужасу Путина были профинансированы Ходором.
Пусть эти трое пополнят коллекцию любознательных журналистов рядом с Политковской, Щехочихиным, Хлебниковым Холодовым, Юдиной и другими.-решил главный по озерной России.
Вагнерята не подвели озерят . Три трупа нашли в ЦАР. Трое россиян были подвезены к засаде и расстреляны автоматическим оружием во славу российского Озерa.
rouslllllllanist4e 02 августа 2018 | 21:18
kottigr1: Журналистов убили белолицые бандиты говорящие по-русски..
=======
Ну вот же!
Уже и независимое расследование провели!
Два дня прогалдели на трёх ветках, два лайка, три перепоста- и готово!
vikwlad 02 августа 2018 | 21:26
Тёмная эта история. Одно стало очевидно - Кремль тащит из этой африканской страны полезные ископаемые - алмазы и золото. И сдаётся мне, что не для пополнения бюджета России, а для себя любимых.
patrikk_1 02 августа 2018 | 21:11
Группа независимых военных журналистов проведет собственное расследование убийства трех коллег в ЦАР...
Аркаша Бабченко в деле? Пригласите в Центральную Африку расследователей Витю Шендеровича, Евгению Альбац и Александра Невзорова. Пообе
splin2 02 августа 2018 | 21:19
patrikk_1: Независимое расследование мог бы провести Орхан Джемаль, но не Шевченко и не СКР.
пока что таковым будем считать следствие
пока что
splin2 02 августа 2018 | 21:22
Пока таковым можно считать следствие под контролем ООН.Ждем результатов баллистики.
rouslllllllanist4e 02 августа 2018 | 21:25
patrikk_1: Пригласите в Центральную Африку расследователей Витю Шендеровича
=============
Витя на учёт встанет, но воевать не пойдёт :))))
Меня тоже торкнуло это "как сказал Виктор Шендерович".
В связи с "независимым расследованием военных журналистов".
Ржунимагу как представлю....
jetsam 02 августа 2018 | 21:12
tanyaya: а ОБС передало, что они алмазы за рубь искали. искали и нашли....
прям кому верить... кому верить...
gluhoy2250 02 августа 2018 | 21:21
tanyaya: Чуть позже на фабрику поступило указание....
Душечка, а на твою фабрику поступило указание от Ходорковского, делалать с точностью наоборот! И, ЧТО???
begly_ 02 августа 2018 | 21:26
tanyaya:
Странно, что здесь есть такие, которые Ходорковского ни считают прямым виновником этого убийства. А кто их туда послал?, на чьи деньги они ехали снимать?, Путин?
begly_ 02 августа 2018 | 21:28
Вполне себе допускаю, что Путин и про ЧВК знает постольку поскольку., из средств массовой информации типа Эхо Москвы.
begly_ 02 августа 2018 | 21:34
Посудите сами; зачем Путину нужна немытая Африка, когда у него есть Россия?
bathomet666 02 августа 2018 | 21:26
tanyaya: Явно под конвоем отправил, в наручниках.
shicotus_live 02 августа 2018 | 21:31
tanyaya: Чуть позже на фабрику поступило указание ...
________________________________________
О как! а можно его почитать? А то я тупо не в курсе))
Батюшки. хомячьё, какие же вы туповатые клованы(((
zurich_106 02 августа 2018 | 21:11
В прошлом году неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" опубликовала "Глобальный индекс безнаказанности-2017", в котором Россия вошла в десятку стран, где власти не расследуют убийства журналистов,.заняв 9-е место. Возглавляют список Сомали и Сирия.
sasass 02 августа 2018 | 21:12
Теперь максима трудно понять - он ведь губернатором мечтает стать , но тут без Кремля ничего ему не светит и вот он жарится на двух сковородках ....
jetsam 02 августа 2018 | 21:16
sasass: поправка "Теперь максима НЕ трудно понять"
begly_ 02 августа 2018 | 21:37
sasass:
Дааа, жарят Максима, аж дым коромыслом.
alexey65 02 августа 2018 | 21:16
Чтобы расследовать убийство, нужно поехать в ЦАР, где любопытных снова встретят люди, не говорящие на французском, английском и местном.