Американские спецслужбы продолжают фиксировать попытки Москвы оказать влияние на промежуточные выборы в парламент США
Американские спецслужбы продолжают фиксировать попытки Москвы оказать влияние на промежуточные выборы в парламент в США. Об этом заявил директор американской нацразведки Дэн Коутс, признав, что эти попытки уже не такие масштабные, как во время президентской кампании в 16-м году. По его словам, Москва проводит пропагандистскую кампанию с целью ослабить и расколоть Соединенные Штаты. При этом, как утверждает Коутс, Россия – не единственная страна, которая пытается повлиять на политическую ситуацию в Штатах. В то же время в ФБР утверждают, что Штаты в настоящее время не регистрируют каких-либо кибератак на инфраструктуру ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.
Комментарии14
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banyi3 02 августа 2018 | 21:04
Это же ХОРОШО, учатся )
patrikk_1 02 августа 2018 | 21:06
Американские спецслужбы продолжают фиксировать попытки Москвы оказать влияние на промежуточные выборы в парламент США...
Что это за "попытки влияния", интересно, российские пользователи ФБ комментируют что-то из политической жизни Америки?
kottigr1 02 августа 2018 | 21:08
patrikk_1: Путин везде поспевает и в США, и в Африке.. Бледнолицые бандиты, говорящие по русски убили в Африке российских журналистов, приехавших расследовать деятельность путинских наемников.. Кто бы это мог быть ?
patrikk_1 02 августа 2018 | 21:16
kottigr1:
Ты намекаешь что это тот же человек, что отвафлил 45-и миллионную нацию?
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:19
patrikk_1: Пора нам Пригожина обменять на послаблене санкций. Как скот возможно в на вес ибо эти пока страну не угробят не успокоятся.
kottigr1 02 августа 2018 | 21:25
patrikk_1: Ты намекаешь что это тот же человек, что отвафлил 45-и миллионную нацию?
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Вы единичку пропустили..
Это тот же человек, что отвафлил 145-и миллионную нацию
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:28
patrikk_1: Открою тебе одну тайну. Все что имеют хакеры в РФ было произведенно на Западе, США, Англии и так далее. Поэтому умничать и делать вид "ихтамнет" не нужно.
viniqi 02 августа 2018 | 21:10
banyi3: Пригожинским номерным гермафродитам - тут слово не давали!!!
popyas 02 августа 2018 | 21:21
banyi3: Ёжики калолись но всёравно ели кактус.
mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 21:07
Даже будучи разоблаченными, кремлежулики продолжают свою мерзкую деятельность, настраивая весь мир против России и загоняя её всё глубже в вонючее болото.
ugiazov 02 августа 2018 | 21:15
Битому неймётся.
sasass 02 августа 2018 | 21:19
С ПЕРЕПУГУ ИМ ТЕПЕРЬ ВСЕ КАЖЕТСЯ - КРЕСТИТЬСЯ ИМ ТЕПЕРЬ НАДО...
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:21
Как говаривал мудрый Дима Быков "Хорошо чтобы хуже было скорее" ибо без кризиса, люди не выйдут с вилами на улицу и не дадут пенделя в зад Путинской криминальной конторе.
fedor57 02 августа 2018 | 21:35
Что значит "оказать влияние"? Несколько десятков пригожинских троллей пишут сообщения в фейсбуке? Так эти тролли никакого влияния на выборы не оказывают и оказать не смогут при всем желании, их деятельность направлена не на выборы а тупо на распил бюджетных денег России. Да и какой смысл России вмешиваться в парламентские выборы в США? Не в Республиканской ни в Демократической партии союзников у Российской власти нет. Правильно сказал Асексашенко - планируемые санкции направлены де факто не против России, а против Трампа, чтобы он даже не пытался строить подковерные договоренности с Путиным.