Американские спецслужбы продолжают фиксировать попытки Москвы оказать влияние на промежуточные выборы в парламент США...

Американские спецслужбы продолжают фиксировать попытки Москвы оказать влияние на промежуточные выборы в парламент в США. Об этом заявил директор американской нацразведки Дэн Коутс, признав, что эти попытки уже не такие масштабные, как во время президентской кампании в 16-м году. По его словам, Москва проводит пропагандистскую кампанию с целью ослабить и расколоть Соединенные Штаты. При этом, как утверждает Коутс, Россия – не единственная страна, которая пытается повлиять на политическую ситуацию в Штатах. В то же время в ФБР утверждают, что Штаты в настоящее время не регистрируют каких-либо кибератак на инфраструктуру ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.