Защита второй из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обжалует ее арест

«Останкинский суд Москвы арестовал Ангелину на два месяца – до 28 сентября. Мы возражали и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд не согласился. Будем обжаловать это решение», — сказал он.

По словам адвоката, скорее всего, Ангелину поместят в СИЗО-6 в Печатниках.

Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению до 28 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме в связи тем, что обвиняемая несовершеннолетняя.

Как сообщалось, следователи предъявили обвинение троим дочерям в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе.

На следующий день по подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери 17, 18 и 19 лет. На допросе девушки признали вину и пояснили, что «у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

По данным ряда СМИ, отец был очень строг с детьми, разрешал дочерям выходить из дома только в школу и магазин. Соседи опасались убитого, говорили о наличии у него оружия.