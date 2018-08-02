Следователи на Украине не нашли в убийстве Павла Шеремета признаков теракта
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пояснения Генпрокуратуры страны. Машина, в которой находился журналист, была взорвана летом 16-го года в центре Киева. Среди прочего расследуется и так называемый российский след.
Комментарии9
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skakol 02 августа 2018 | 20:42
Шеремет ехал по просьбе Ходора снимать фильм про "Вежливых людей " , совпадение !?
patrikk_1 02 августа 2018 | 20:47
Следователи на Украине не нашли в убийстве Павла Шеремета признаков теракта...
И это всё, чем следствие может похвастать за два года? Ну с другой стороны, куда спешить.
sasass 02 августа 2018 | 20:43
Когда сама власть сама убивает , то признаки искать бесполезно ....
mystar 02 августа 2018 | 20:45
Следователи на Украине не нашли в убийстве Павла Шеремета признаков убийства.))))
piterjanis 02 августа 2018 | 20:47
Кондиционер взорвался,как в Мариуполе.
eniro 02 августа 2018 | 21:02
"Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата." Я тоже ждал от работы президента лучшего результата, но, пока, "маємо те, що маємо". (
sparky 02 августа 2018 | 21:03
Взорвали, но без признаков теракта?
Что же это было тогда, неужели шутка?
gibs 02 августа 2018 | 21:39
sparky: Взорвали, но без признаков теракта?
Что же это было тогда, неужели шутка?
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Заказное убийство , и заказное убийство никак терактом назвать нельзя... ( замечательная способность писать нужные заголовки)
tiridas 02 августа 2018 | 21:25
Какой забавник сегодня сочиняет новости на Эхе!
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