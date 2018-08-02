Останкинский суд Москвы арестовал до 28-го сентября 18-летнюю Ангелину Хачатурян
Она вместе с двумя сестрами обвиняется в убийстве отца. Ранее аналогичное решение суд вынес в отношении Марии Хачатурян. Сейчас слушается вопрос о мере пресечения третьей сестре, Кристине. На допросе все трое признали вину и заявили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время их морально истязал.
Между тем, ГУВД Москвы утверждает, что заявлений сестер об изнасиловании отцом, о чем раньше сообщали некоторые СМИ, не поступало.
Комментарии2
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ugiazov 02 августа 2018 | 21:13
Я быхотел услышать ответ судей, что бы они делали на месте этих девушек?
satttana_perrrkele 02 августа 2018 | 21:24
ну вот нельзя так, особенно в Москве.
Асланян нам уже рассказывал, что Шмара Багдасарян - просто жертва.
Галустян - оскорбленный и униженый Пуськами (его православие засвкрбило круче чем у Ваенги)
Ашотик Габрелянов
Андроник Мигранян, который объяснил Путина, сравнив с ним Гебельса: "Он добивался своего, он был талантливый человек".
Что-то меня начали утомлять, фашисты вообще и национал-социалисты из Армении в частности.