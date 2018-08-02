Останкинский суд Москвы арестовал до 28-го сентября 18-летнюю Ангелину Хачатурян

Она вместе с двумя сестрами обвиняется в убийстве отца. Ранее аналогичное решение суд вынес в отношении Марии Хачатурян. Сейчас слушается вопрос о мере пресечения третьей сестре, Кристине. На допросе все трое признали вину и заявили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время их морально истязал.

Между тем, ГУВД Москвы утверждает, что заявлений сестер об изнасиловании отцом, о чем раньше сообщали некоторые СМИ, не поступало.