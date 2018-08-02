Законопроект о новых антироссийских санкциях
Законопроект о новых антироссийских санкциях, внесенный в американский Конгресс, предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом России. Ограничительные меры предлагается ввести за инвестиции в российские энергетические проекты и за участие граждан США в российских нефтяных проектах. Проект закона предусматривает также новые санкции против российских официальных лиц и олигархов, вовлеченных в коррупционную деятельность. Законопроект внесен группой сенаторов от обеих американских партий.
Комментарии28
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vilingrad 02 августа 2018 | 20:37
Ничего личного- только следование законам
tvitov66 02 августа 2018 | 20:41
vilingrad: любые санкции идут только на пользу нашей высокодуховной футбольно-ракетной сверхдержаве ... если конечно плешивый нам опять не соврал
patrikk_1 02 августа 2018 | 20:42
Законопроект о новых антироссийских санкциях, внесенный в американский Конгресс, предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом России...
У американцев постимперский синдром, они мечтают вернуть золотое время, когда после развала СССР, они остались единственной великой державой в мире.
popyas 02 августа 2018 | 20:50
patrikk_1: Ватан принять позу "зю" и ,хрю хрю!
haldey 02 августа 2018 | 20:54
patrikk_1: Они уже никто))) И с этим смириться они не могут)))
Такие санкции, как команда, все, кто держит деньги в наших гособлигациях, забирайте пока не поздно, ну не идиоты))) А так как от санкций сейчас никто не застрахован, то и вывод напрашивается сам собой)))
tvitov66 02 августа 2018 | 20:58
haldey: вот какой положительный результат встречи нацЛидера с трампНашим - значит больше импортозамещения из пальмового масла и мясокостной муки будет в рационе ватных ПУтриотов
kottigr1 02 августа 2018 | 21:04
tvitov66: Теперь Вовану Таврическому надо будет "горячие" нефтедоллары срочно во что-то вбивать.. "За бугор" - опасно.. Неужели он все таки вынужден будет тратить поступающие доллары на российскую экономику .. !!?
patrikk_1 02 августа 2018 | 21:00
haldey:
Золотое время Америки прошло. Мало того что сегодня, почти никто из союзников не поддержал бы бомбардировку Югославии, новые антироссийские санкции никто не поддерживает.
asokol 02 августа 2018 | 21:09
patrikk_1: «новые антироссийские санкции никто не поддерживает»
Ты, Педрилло, уже успел опросить всех своих клиентов, у которых ты отсасываешь?
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:10
patrikk_1: Санкции даже поддерживает здравая часть населения, которая уже поняла за 20 лет что Путин работает на Пентагон и на разрушение и дибилизацию РФ.
Где то находил цифру что около 30% жителей РФ поддерживают санкции направленные против Путинских воров.
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:07
haldey: Поставте себя на место Путинских бандитов, они всегда смотрят на Запад как на вариант отхода. Они думают что то что они кредитуются в банках Запада и США им сможет помочь в трудный момент. Оказывается нет. Доиграются что США просто заморозит активы РФ на 24 часа и Путин встанет раком и будет обслуживать весь Конгресс США.
hunterhead 02 августа 2018 | 20:57
patrikk_1: "У американцев постимперский синдром, они мечтают вернуть золотое время, когда после развала СССР, они остались единственной великой державой в мире."
Путрик всегда слушал Вову и думал, что санкции России только на пользу...:-D Правда, Путрик...:-D
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:05
patrikk_1: Все правилно, санкции не против России а против Путинских братков-малышевско-питерских.
Кредитоваться в банках США и творить беспредел за деньги налогоплательщиков США вам не дадут.
Насчет сенаторов, 3 сенатора мало что могут решить, но Пол Ранд известный сенатор который с добросердечной улыбкой затянет удавку на шее Путинско-малышевских бандитов.
sasass 02 августа 2018 | 20:46
Получается , что Россию под домашний арест сажают без права выхода никуда...)))
tvitov66 02 августа 2018 | 20:50
sasass: это уже после нефтяного эмбарго, а пока что низя только доллары США в рост брать и под % давать
satttana_perrrkele 02 августа 2018 | 20:48
Вы будете смеяться, но ни для меня, ни для других граждан России это ничем не грозит.
Это очередной пендаль дружкам Путина. Дружки Путина не столь граждане, сколь враги граждан России.
О чем это говорит?
А говорит вот о чем: USA вмешиваются в дела россейские, гнобят ворьё, которое обкрадывает россиян.
Доколе?
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:15
satttana_perrrkele: Я еще не видел еще человека который бы сказал что ворье и бандитов не нужно сажать по факту преступления. Это само собой разумеющиеся понятия. Украл-убил суд и прямиков в места лишения свободы. Путинские братки уже заработали минимум пожизненное, начиная с Сечина, разных Бергов, Тимченков и так далее.
Я рад что США помогает нам понимать что наша власть это бандиты захватившие страну в заложники, уж лучше бы их всех в Гаагу сейчас чтобы народ не страдал.
v_bnd 02 августа 2018 | 21:20
satttana_perrrkele: "но ни для меня, ни для других граждан России это ничем не грозит."
Хочу Вас расстроить, но х@ло другого мнения. Санкции против себя он легко переводит на население РФ. А дружки пока только богатеют.
provincial49 02 августа 2018 | 20:50
За что!!!!? Мы же Великая, Победоносная, Сверхдуховная Сверхдержава, оплот мира и демократии! А с нами, как с нашкодившими котами. Мордой в мочу...
dorin1987 02 августа 2018 | 21:11
provincial49: /За что!!!!? Мы же Великая/ - Все логично. Это же трампнаш помогает партнеру - царьку РФ, оно же говорило, что санкции ымперии РФ на пользу - вот лови еще. А пенсионерчики радостно улюлюкая оплатят санкции своими деньгами )
varangian2011 02 августа 2018 | 21:14
provincial49: От того что каких-то нашкодивших жирных котов с 2014 года мордой в мочу пихают, простому российскому народу нихрена лучше не живется, а только хуже. Скоро уже ноги протянем, а блага народу от этих санкций не дождемся. Очевидно уже всем, что ничего не способны заокеанские дебилоиды сделать с нашими жирными котами. Вот уж где точно сраная сверхдержава - так это за океаном.
sergo_25_26 02 августа 2018 | 20:58
Ничё, скоро 9 мая. Мы им покажем как диды воевали. Русскому санкции, как баня зимой, только во благо.
sergo_25_26 02 августа 2018 | 21:02
sergo_25_26: постскриптум. забыл - ПТН ПНХ.
sergo_25_26 02 августа 2018 | 21:07
Прикольно. Русский ботоксный придурок нормального языка совсем не понимает. За 18 лет мозг совсем плохой стал. Один ботокс.
riots 02 августа 2018 | 21:09
Так или иначе старые и новые санкции отразятся на всех гражданах РФ.
А значит это и для них сигнал. Или руководство к действию.
vor1986 02 августа 2018 | 21:26
riots:
Нет, санкции отразятся только на путиноидах, вроде тебя. Рядовым гражданам России ничего не будет.
riots 02 августа 2018 | 21:41
vor1986: :)
vpu2011 02 августа 2018 | 21:24
больше-лучше