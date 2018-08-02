Новые санкции США против России ожидаемы и никак не скажутся на политических отношениях между странами – эксперт

Новые санкции США против России ожидаемы и никак не скажутся на политических отношениях между странами. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Малашенко.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что сенаторы США представили законопроект, предусматривающий усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ.

«Эти санкции никак не скажутся на политических отношениях между странами. Все это было заранее предусмотрено. В этом отношении президент США Дональд Трамп может занимать двойственную, промежуточную позицию. Он прекрасно понимает, что нарастание санкций неизбежно», — сказал А.Малашенко.

Эксперт отметил, что и Трамп, и Путин «были к этому готовы». «Всем все ясно — меняться ничего не будет», — уточнил он. А.Малашенко также не исключил, что новые санкции только укрепят позиции Путина, «которому надо показать, что Россия живет, словно в осажденной крепости».

Как стало известно, сенаторы США предложили ввести новые санкции против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы «способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом».

Кроме того, предлагается запретить транзакции, связанные с суверенным долгом РФ; ввести санкции против инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала; и запретить гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.

Сенаторы также предложили вводить «секторальные санкции» против любого жителя РФ, который мог бы поддерживать враждебную киберактивность или способствовать таковой.

Кроме того, сенаторы считают необходимым оказывать давление на власти России, чтобы они «прекратили подрывать международные усилия по расследованию атак с использованием химоружия». При этом конгрессмены также призвали «наказывать российское правительство за производство и использование химического оружия».

Помимо этого проект предусматривает изучение госсекретарем США того, соответствует ли Россия критериям государства-спонсора терроризма.