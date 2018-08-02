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Эксклюзив Эха 20:14, 02 августа 2018

Порядка 300 жителей Нагорного района Москвы участвуют в митинге против строительства жилого комплекса в зеленой зоне

Порядка 300 жителей Нагорного района Москвы участвуют в митинге против строительства жилого комплекса в зеленой зоне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«В настоящий момент на Чонгарском бульваре проходит митинг местных жителей. Люди протестуют против планов властей по застройке жилыми домами зеленой зоны района», — рассказал он.
По словам С.Удальцова, жители жалуются, что с ними не посоветовались, в частности «не провели публичных слушаний, а втихомолку изменили генплан».
«Также много претензий к управляющим компаниям, которые обслуживают дома в этом районе. Люди жалуются на плохое качество услуг, завышенные тарифы и на то, что они никак не могут от этих компаний избавиться», — добавил С.Удальцов.
Митинг согласован. Полиция в происходящее не вмешивается.

Комментарии

3

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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 20:17

Да пох. Раз эти людишки такой ведомый скот – кремлевские воры нарушают их права, детей травят и сжигают – а они только горазды просто горло драть на митингах – пусть остаются за бортом. Права надо отстаивать на словах только один раз, при первом диалоге. А сколько уже времени разговоры разговаривают? Гордые люди уже давно бы будущее своих детей отстояли битами и покрышками.

sasass 02 августа 2018 | 20:49

Собянин Москву оперирует - у нее легкие удаляет и сажает на искусственные...

ugiazov 02 августа 2018 | 21:19

Запретить бы в Москве всякое строительство.

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