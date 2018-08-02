Порядка 300 жителей Нагорного района Москвы участвуют в митинге против строительства жилого комплекса в зеленой зоне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент на Чонгарском бульваре проходит митинг местных жителей. Люди протестуют против планов властей по застройке жилыми домами зеленой зоны района», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, жители жалуются, что с ними не посоветовались, в частности «не провели публичных слушаний, а втихомолку изменили генплан».

«Также много претензий к управляющим компаниям, которые обслуживают дома в этом районе. Люди жалуются на плохое качество услуг, завышенные тарифы и на то, что они никак не могут от этих компаний избавиться», — добавил С.Удальцов.

Митинг согласован. Полиция в происходящее не вмешивается.