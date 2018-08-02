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Эксклюзив Эха 19:53, 02 августа 2018

Порядка 25 тысяч детей стоят в очереди в детские сады в Бурятии – глава республики Цыденов

Порядка 25 тысяч детей стоят в очереди в детские сады в Бурятии. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава Бурятии Алексей Цыденов.
«У нас 25 тысяч человек в очереди стоит в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. А в возрасте от 3 до 7 лет – 5800. Из них 4800 – в Улан-Удэ. Это реальная проблема», — сказал он.
Как уточнил А.Цыденов, по оценке властей, «из этих 25 тысяч реально 12 тысяч детей, которых родители прямо сейчас готовы отдать в детский сад». «Понятно, что с 2 месяцев до 3 лет становятся просто заранее. Поэтому 25 тысяч – это цифра виртуальная. 12 тысяч, по нашим оценкам, – это реальная цифра. 5800 – которые от 3 до 7 – это реальная цифра. Это действительно те, кто хотят попасть в детские сады, а их не хватает», — отметил глава Бурятии.
А.Цыденов рассказал, что в июне заручился поддержкой председателя правительства по данному вопросу. «Мы в Министерство просвещения все обосновывающие материалы отправили. Сейчас идет работа по формированию бюджета на ближайшие три года. Уверен, что какие-то деньги будут», — уточнил он.
А.Цыденов добавил, что уже сейчас власти республики покупают два детских сада. «Мы не заказываем строительство, а объявили рынку, что у нас есть деньги купить готовые. Уже есть строитель, который строит два детских сада, и в этом году мы купим готовые объекты. Да, это капля в море, но хотя бы так», — отметил он.
По оценкам А.Цыденова, на строительство детских садов нужно «минимум 4 миллиарда рублей». «Еще 4 миллиарда надо на школы, на ликвидацию третьей смены. Поддержка есть. Пока это не легло в виде конкретных сумм в бюджет, но работа ведется. По школам у меня уверенность 90%, по детским садам – 70%», — подчеркнул глава Бурятии.
А.Цыденов также рассказал о формировании кредитной программы со «Сбербанком» по этому направлению. «Сейчас уже начинаем до конца года проектировать детские сады, привязываем типовые проекты к местности, одобренные Минстроем», — заключил он.

Комментарии

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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 20:19

Пох. Будем восстанавливать дома в Сирии. А свой скот перетопчется.

vladimirbelarus 02 августа 2018 | 21:06

К пенсии дойдёт очередь и до них.

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