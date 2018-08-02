МВД предлагает изменить процедуру сдачи экзамена на водительские права...

Проект соответствующего постановления опубликован для публичного обсуждения. В частности, МВД предлагает отменить для сдающих экзамен так называемую «площадку» и проводить практическую часть экзамена в городе. Сейчас на «площадке» сдают, в том числе, параллельную парковку, эстакаду и другие элементы вождения. Сохранить ее предлагается только для сдающих на право управления мотоциклами и мопедами. Завершить публичное обсуждение законопроекта планируется 22-го августа.