МВД предлагает изменить процедуру сдачи экзамена на водительские права
Проект соответствующего постановления опубликован для публичного обсуждения. В частности, МВД предлагает отменить для сдающих экзамен так называемую «площадку» и проводить практическую часть экзамена в городе. Сейчас на «площадке» сдают, в том числе, параллельную парковку, эстакаду и другие элементы вождения. Сохранить ее предлагается только для сдающих на право управления мотоциклами и мопедами. Завершить публичное обсуждение законопроекта планируется 22-го августа.
Комментарии8
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satttana_perrrkele 02 августа 2018 | 20:12
Какая свежая мысль!
Я сдавал (первый) экзамен на водительское удостоверение в 1980-ом. Никаких площадок, впервые сел в Жигули (обучение было на Москвич-428, с переключением передач на рулевой колонке) и поехали кататься по Петроградской стороне. В 1982-ом сдавал на категории С и Е, в один день. Сначала проехался на ГАЗ-51, а затем на ЗИЛ-130 с двухосным прицепом и тоже, по городу.
Как же я без "площадки" выжить-то сумел?
patrikk_1 02 августа 2018 | 20:27
МВД предлагает изменить процедуру сдачи экзамена на водительские права...
Хотят капитализировать и оптимизировать взятки в ГИБДД?
proxozhij 02 августа 2018 | 20:13
А заодно и продажу оружие разрешить, это одно и то же, практически.
lesnoj 02 августа 2018 | 20:13
Надо же, принимать практический экзамен в городе! Я 40 лет назад сдавал его в городе. Чтобы до этого додуматься потребовалось 40 лет?
Правду говорят, новое - это хорошо забытое старое. А вообще, всё идёт по кругу.
omichka 02 августа 2018 | 20:22
lesnoj:
Я так полагаю, сейчас и площадка, и город.
putin_itogy 02 августа 2018 | 20:17
ЗАБЕРИТЕ путина - ВЕРНИТЕ Великого и гуманного Леонида Ильича Брежнева!
nicar 02 августа 2018 | 20:57
Умеют же на ЭМ понятно изложить новость)))
zaroff 02 августа 2018 | 21:00
Пусть для начала сделают так, чтобы всяческие злостные нарушители типа "мары" никогда за руль не садились. А ещё,чтобы "люди" с явными психическими отклонениями не могли никак получить справку от психиатра.