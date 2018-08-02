Полиция ООН провела баллистическую экспертизу по делу об убийстве в ЦАР трех российских журналистов

Между тем, как сообщает источник «Медиазоны» в Банги, следствие пока не может приступить к вскрытию тел погибших из-за того, что в ООН нет необходимых специалистов.

Съемочная группа в составе Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева собирала в ЦАР материалы о деятельности в стране ЧВК Вагнера.

Ранее в российском посольстве в ЦАР не исключили, что отправка тел на родину, планировавшаяся на 3 августа, может задержаться. Среди причин назывались отсутствие цинковых гробов и волокита с документами.