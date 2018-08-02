Полиция ООН провела баллистическую экспертизу по делу об убийстве в ЦАР трех российских журналистов
Между тем, как сообщает источник «Медиазоны» в Банги, следствие пока не может приступить к вскрытию тел погибших из-за того, что в ООН нет необходимых специалистов.
Съемочная группа в составе Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева собирала в ЦАР материалы о деятельности в стране ЧВК Вагнера.
Ранее в российском посольстве в ЦАР не исключили, что отправка тел на родину, планировавшаяся на 3 августа, может задержаться. Среди причин назывались отсутствие цинковых гробов и волокита с документами.
Комментарии18
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skakol 02 августа 2018 | 20:04
Следствие пока не может приступить к вскрытию тел погибших из-за того, что в ООН нет необходимых специалистов....
Это ,какой то....позор ! ))))))
fig_vvam 02 августа 2018 | 20:19
skakol: не позор, а ужас. ООН хуже районной больнички, морга нет и патологоанатома. Кошмар.
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музей называется, хуже забегаловки, горячего нет.
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Сей
patrikk_1 02 августа 2018 | 20:22
Следствие пока не может приступить к вскрытию тел погибших из-за того, что в ООН нет необходимых специалистов...
Неужели миллиардер Мишка Ходорковский, который убил этих ребят, не может нанять британских коронеров чтобы они провели вскрытие и купить три цинковых гроба?
mamiluk 02 августа 2018 | 20:32
patrikk_1: Патрик хорош отмазывать ЧВК и своего "шефа-повара".
patrikk_1 02 августа 2018 | 20:36
mamiluk:
Отмазывать, каким макаром? Мои комментарии читают следователи ЦАР и ООН?
fig_vvam 02 августа 2018 | 20:44
patrikk_1: НЕт, но их читает твое педаристическое руководство. Ты ведь для него стараешься. Лишний отсос засчитают.
fig_vvam 02 августа 2018 | 20:42
patrikk_1: Что, мразь поганая, недотрахали тебя сегодня? Поэтому совсем охренел?
Убили этих ребят кремлины, это уже все знают.
Для Гааги материал копится и копится.
haldey 02 августа 2018 | 20:49
patrikk_1: Водитель сбежал, а это, возможно, значит, что их убили не по сценарию ходора, они должны были пропасть на время, и в нужное время вброшено что-то связанное с инструктором из России...
stas12006 02 августа 2018 | 21:23
patrikk_1: этих ребят убил путинский повар пригожин, который тебе платит 11-80 за пост. т.к они расследовали как он там золотишко копает и как вагнеровцы людей мочат в регионе на который всем наплевать до поры до времени.
pavel_svr 02 августа 2018 | 20:25
fig_vvam:
В советское время Ходорковский уже в изоляторе маялся бы.
Взял людей на работу и не обеспечил охрану труда. Вот дебил! Зачем ему все это??
pavel_svr 02 августа 2018 | 20:29
fig_vvam:
// музей называется, хуже забегаловки, горячего нет. //
Ты тоже дебил..,. но ты, то хоть это знаешь. Пока ты не умнеешь и это понятно... наследственность, лагеря... Мамка сидел, папка сидел...
punyoshohlai 02 августа 2018 | 20:22
следствие пока не может приступить к вскрытию тел погибших
Понятно, почему посольство волнуется.
ККК (с) ?
malanoff 02 августа 2018 | 20:32
Уверен что журналистская группа не согласовала с ЧВК Вагнера сценарий документального фильма о деятельности русских в Африке. Это в итоге скорее всего и стало основной их проблемой. Но правда всё равно всплывет наружу.
indeezjoe 02 августа 2018 | 20:36
Тут слушок прошел, что согласно последнему сообщению, отправленного Орханом Джемалем какому-то своему знакомому, они случайно обнаружили в ЦАР Джавелины, которые США ранее поставили на Украину. Якобы за это их сразу и грохнули...
В принципе, этот слух ничуть не хуже того бреда, что безостановочно генерируют ходоровские инфо-боты...
;-))
v_bnd 02 августа 2018 | 21:07
indeezjoe: "Тут слушок прошел..." - да кто-бы сомневался. Ты ж не скажешь, что "новая вводная пришла" :)
salut__521 02 августа 2018 | 20:39
А почему не одолжить цинковые гробы у вагнеровцев? У этих явно запас имеется. Убили хлопцев, так пусть не жмотятся...
dicklyu 02 августа 2018 | 20:53
*
Что ?..
Типа, Африка ?
*
А могр там у них вообще есть ? А холодильник ?
Тела где держат - в морге ? Или так и валяются в кузове грузовика ?
Экспертов следственную экспертизу проводить - нет...
Гробов нет. Денег на отправку нет.
Лето. Африка. Жара.
*
Что они привезут в Россию в качесвте тел ? В каком состоянии ?
В состоянии парафино-жира на последней стадии ?
И как расследование проводить ? Одурели совсем ?
*
Или специально безобразничают ?
*
sasass 02 августа 2018 | 21:16
Кому нужна эта баллистика - тут и так все ясно - политический и экономический мотив тут надо искать...