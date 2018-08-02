Проект новых антироссийских санкций США могут обсудить в понедельник в Москве российские и американские сенаторы
Об этом РИА заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект новых санкций против Москвы, включающих на этот раз ограничительные меры против российского госдолга. Законопроект также предусматривает персональные санкции против российских политиков и бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина. В ожидаемой встрече примет участие американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.
Комментарии24
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 20:08
Каким нужно быть многоходовочным лузером, чтобы, имея в Белом доме своего человека, получить такие "полезные санкции". И это еще не вечер...
gordy 02 августа 2018 | 20:21
"В ожидаемой встрече примет участие американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол."
Обойдётся без побоев?
patrikk_1 02 августа 2018 | 20:25
Группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект новых санкций против Москвы, включающих на этот раз ограничительные меры против российского госдолга...
А у нас разве есть долги, как у каких-то сраных украинцев? Помню лет десять назад, мы со всеми долгами России и СССР рассчитались.
zurich_106 02 августа 2018 | 20:43
patrikk_1: "Внешний госдолг России формируется за счет выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). В случае введения санкций против госдолга, покупка этих бумаг в США будет запрещена. Это может повлечь снижение интереса к ним со стороны инвесторов."
tvitov66 02 августа 2018 | 20:54
zurich_106: сразу видно что Бутина не зря снашивалась под силой трения членов республиканской партии вероятного противника
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 20:54
patrikk_1: Пахан набрался долгов и думает что на баблосы империалистов сможет делать что хочет. Лучше бы уже затребовали эти 800,000 миллиардов долларов чтобы вся Путинская контора обнищала за один раз.
vilingrad 02 августа 2018 | 20:39
ukradennaya_pensiya: Они посмотрят в глаза Путина, и увидят там животные помыслы обыкновенного ворюги:)
sempai 02 августа 2018 | 20:12
А сенаторЫ... - это что : один - Рэнд..., а другой Пол..???
fig_vvam 02 августа 2018 | 20:27
sempai: Сенактор один, один из двх кто голосовал против усмиления санук4ций
fig_vvam 02 августа 2018 | 20:31
fig_vvam: Да, делегация мощная, всего 3 человека.
во встрече примут участие Р. Пол, член Сената законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.
edyunia 02 августа 2018 | 20:16
Интересная постановка
proxozhij 02 августа 2018 | 20:16
А российские, млин, сенаторы тут с какой пень-колоды? Тренироваться штаны снимать и задом поворачиваться?
seryj_wolk 02 августа 2018 | 20:19
Во-первых американский сенатор, а не сенаторы!
Во-вторых рфские не сенаторы, а совфедики!
А в-третьих обсуждать нечего. Что американцами будет посеяно, то совфедики с компанией будет пожато.
seryj_wolk 02 августа 2018 | 20:21
seryj_wolk: совфедиками.
hata_c_krau 02 августа 2018 | 20:27
Ботоксный опять всех переиграл...
kondrat_vlad 02 августа 2018 | 21:00
hata_c_krau: Молдца Владимвладимыч, "купил-продал остался должен" схема хорошо отработанна.
monik_7 02 августа 2018 | 20:35
Никогда ни один сенатор не будет обсуждать с русскими принятие санкций. Такие вещи обсуждаются дома и со своими, а русских только ставят перед фактом. Постфактум можно обсуждать условия смягчения в случае выполнения требований со стороны США, как это сейчас происходят с Русалом.
as_kv 02 августа 2018 | 20:56
Побольше санкций, новых и постоянных, против воров и взяточников! Санкции против них, антисанкции против нас!!!
zolingen 02 августа 2018 | 21:01
На этом сенаторство этого идиота закончится
sergo_25_26 02 августа 2018 | 21:12
Камушки за Крым становятся крупнее. Но все равно это еще песочек.
v_bnd 02 августа 2018 | 21:14
Эх, уважают росиюшку ! Цельного сенатора для оглашения "полезной порки" прислали. Американские флажки и шампанское совфедерасты уже заготовили ? :)
ugiazov 02 августа 2018 | 21:30
Американские сенаторы будут вносить предложения, а российские голосовать за них?
nikolaitschi 02 августа 2018 | 21:39
Наши пригрозят, что перестанут носить звездно-полосатые трусы?
nostradam 02 августа 2018 | 21:41
Это как, розги с жопой обсуждать детали экзекуции будут?