Проект новых антироссийских санкций США могут обсудить в понедельник в Москве российские и американские сенаторы

Об этом РИА заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект новых санкций против Москвы, включающих на этот раз ограничительные меры против российского госдолга. Законопроект также предусматривает персональные санкции против российских политиков и бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина. В ожидаемой встрече примет участие американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.