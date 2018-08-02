Водитель убитых в ЦАР российских журналистов утверждает, что россияне, по его впечатлению, понимали язык напавших на них боевиков. Во всяком случае, об этом пишет местное интернет-издание Corbeau News со ссылкой на свои неназванные источники. Водитель, который выжил, рассказал, что нападение совершили вооруженные люди, не говорившие ни на местном языке, ни по-французски. Сейчас шофер находится в Банги под стражей. Издание также пишет, что российские журналисты, которые снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера в ЦАР, встречались с некоторыми полевыми командирами мусульманской группировки «Селека».