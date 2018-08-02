Водитель убитых в ЦАР российских журналистов утверждает, что россияне, по его впечатлению, понимали язык напавших
Водитель убитых в ЦАР российских журналистов утверждает, что россияне, по его впечатлению, понимали язык напавших на них боевиков. Во всяком случае, об этом пишет местное интернет-издание Corbeau News со ссылкой на свои неназванные источники. Водитель, который выжил, рассказал, что нападение совершили вооруженные люди, не говорившие ни на местном языке, ни по-французски. Сейчас шофер находится в Банги под стражей. Издание также пишет, что российские журналисты, которые снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера в ЦАР, встречались с некоторыми полевыми командирами мусульманской группировки «Селека».
Комментарии4
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skakol 02 августа 2018 | 19:37
А че их не понять то !? Подьехали на трех "Арматах" ,на броне медведи в ушанках ,там пол Африки так ездят !))))
mk_portrait 02 августа 2018 | 19:39
Я думаю этот водитель очень скоро возьмёт обратно свои слова! :) И обьяснять ему будут очень доходчиво :)
Я вот думаю, что если Вагнеровцы знали кто к ним едет и от кого (от Ходорковского!) и зачем едет - у ребят не было шансов быть живыми в Африке.
Ходорковской конечно знал, что там делают вагнеровцы и просто послал туда людей для добытия фактов! Не знаю какие деньги от заплатил им, но посылал людей почти на верную смерть/...
Такой же подлец как и все наверху в политике...
ku111ku 02 августа 2018 | 19:42
mk_portrait: Немного пройдет времени и окажется, что в кустах сидел Пригожин с фотографией Путина...
tks 02 августа 2018 | 19:41
Дальше - видимо, будет больше... В плане показаний.