Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект об ужесточении санкций в отношении России

Документ появился на фоне сообщений о продолжающихся попытках России повлиять на выборы в США и выводах американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию в 16-м году. Законопроект предполагает введение ограничительных мер в отношении российских олигархов и политиков, которые, по мнению авторов, содействуют коррупционным действиям в интересах Владимира Путина. В законопроекте также содержится требование к Госдепартаменту решить, относится ли Россия к странам-спонсорам терроризма.

Вопрос расширения антироссийских санкций может быть обсужден на встрече российских и американских сенаторов в понедельник в Москве.