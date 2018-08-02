Группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект об ужесточении санкций в отношении России
Документ появился на фоне сообщений о продолжающихся попытках России повлиять на выборы в США и выводах американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию в 16-м году. Законопроект предполагает введение ограничительных мер в отношении российских олигархов и политиков, которые, по мнению авторов, содействуют коррупционным действиям в интересах Владимира Путина. В законопроекте также содержится требование к Госдепартаменту решить, относится ли Россия к странам-спонсорам терроризма.
Вопрос расширения антироссийских санкций может быть обсужден на встрече российских и американских сенаторов в понедельник в Москве.
Комментарии5
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vilingrad 02 августа 2018 | 19:34
И опять по заднице! Больно!!!
ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 19:36
vilingrad: - А в чем смысл антисанкций?
- А в том, чтобы пипл не растягивал ебало в улыбке до ушей, что друзей Путина крупно поимели.
ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 19:34
ВАТНИКИ, А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВАШ КАРЛИКОВЫЙ ВОШШШДЬ ПРОСТИТУТКА? ДА ПОТОМУ, ЧТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С РЫЖИМ ПРЕЗИДЕНТОМ США БЕЖИТ ЖАТЬ ЕМУ РУКУ И УЛЫБАТЬСЯ))))
skakol 02 августа 2018 | 19:48
ukradennaya_pensiya: А это, кастрюлеголовое, называется - политика ! Поверь , Путин ему с той же милой улыбкой глядя в глаза ,не раздумывая выстрелит прямо в лоб,если надо будет !)
tks 02 августа 2018 | 19:47
Недолго музычка играла, недолго пташечка порхала...