Z Архив новостей новости
5 4 6 323
19:05, 02 августа 2018

В Петербурге на день ВДВ отключили сразу несколько фонтанных комплексов

Пока праздник проходит без серьёзных происшествий.
День ВДВ в Петербурге начался не с традиционного выстрела пушки на Петропавловской крепости, а с аварии. Утром, перед началом праздничного шествия, в центре города столкнулись два автомобиля с флагами воздушно-десантных войск. Колонна, тем не менее, без форс-мажоров и с криками «Никто, кроме нас!» прошла по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле. В почти тридцатиградусную жару «Водоканал» отключил фонтаны на Московской площади и в Александровском саду у Адмиралтейства. А также пригрозил сделать то же самое с остальными, если в них будут замечены купающиеся десантники. Впрочем, в парке 300-летия, где запланировали основную часть праздничных мероприятий, фонтан продолжает работать. Возле него дежурят оперативники. В парке, который заполнен людьми в «голубых беретах», уже прошёл концерт, там же спортсмены-парашютисты прыгнули с вертолета МИ-8. По предварительным данным, полиция пока не задержала ни одного человека.
День ВДВ стал профессиональным праздником 12 лет назад. Его утвердил официальным указом президент Владимир Путин.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

don_ballon 02 августа 2018 | 19:13

Хэллоуин по российски.

fig_vvam 02 августа 2018 | 19:30

don_ballon: Во время Хэллоуина прохожим морды не бьют, разве только в фильмах ужасов.
А вы ДеньВДВ всегда пожалуйста.
А фонтаны отк54лючили правильно. Тонули ведь в этих фонтанах

А вот жительнице Новороссийска не повезло - «голубые береты», встретившиеся ей, начали заранее отмечать профессиональный праздник.

В субботу бравые парни в форме, прогуливаясь по площади Ленина, решили погарцевать на прогулочных лошадях. Девушка, отвечающая за животных, попросила молодчиков отойти – их шумное поведение могло испугать коней. Ребятам замечание пришлось не по вкусу. В ход пошли кулаки. Мужчины, находящиеся рядом, бросились девушке на помощь и скрутили хулигана. Но на выручку ему подоспели братья-десантники. Несколько амбалов скинули наездницу с лошади и принялись избивать ее ногами и руками. Троих мужчин, вставших на ее защиту, также покалечили. Когда вокруг собралась толпа зевак, десантники скрылись из виду. Нарушителей задержали уже около отделения милиции. Правда, попались не все, а лишь семеро. Отморозков передали в военную прокуратуру. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

poluputing 02 августа 2018 | 19:18

а где же подмываться будут бравые ребята? И когда установят "День ВАГИНАровца" что и где они мыть будут?

bazilgu 02 августа 2018 | 19:32

Вот в день РВСН, например, никто в фонтаны не лезет. Может быть потому, что туда призывают ребят, которые отличаются интеллектом, а не умением бить бутылки о собственный лоб?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 368 6 5017 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Врачи в ЦАР не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов Об этом говорится в сообщении МИДа…

5 94 6 6891
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 243 6 20594 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 121 6 14217 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 116 6 10890 08:35
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 136 6 13771 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 118 6 12273 30.07
Kрепрессии, память, события
Новости

Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны О том, что перед гибелью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко допрашивали, написало центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, сославшись на свои неназванные источники…

5 59 6 6285
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33838 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13436 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7993 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5169 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 52 6 6324 31.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7194 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Новости

На телах убитых в Африке российских журналистов нет следов пыток Об этом со ссылкой на медиков заявляют в МИД нашей страны…

5 43 6 5646
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 39 6 5159 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события

Популярное за неделю

Новости

Рубль может потерять до 15% из-за санкций США против госдолга Об этом говорится в исследовании аналитиков Ситигруп…

5 14 6 39653
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот еще при Ельцине были воровские зоны и были красные. При Путине зоны отстроили, и вся Россия стала красной зоной. Причем не только внутри стен ГУЛАГа, но и снаружи. Мы все такая большая красная зона…

5 155 6 111631 28.07
#слушать 47:14 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 102 6 24208 27.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 7 6 508486 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 254 6 124716 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7151950
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3595646

Сегодня в эфире