В Петербурге на день ВДВ отключили сразу несколько фонтанных комплексов
Пока праздник проходит без серьёзных происшествий.
День ВДВ в Петербурге начался не с традиционного выстрела пушки на Петропавловской крепости, а с аварии. Утром, перед началом праздничного шествия, в центре города столкнулись два автомобиля с флагами воздушно-десантных войск. Колонна, тем не менее, без форс-мажоров и с криками «Никто, кроме нас!» прошла по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле. В почти тридцатиградусную жару «Водоканал» отключил фонтаны на Московской площади и в Александровском саду у Адмиралтейства. А также пригрозил сделать то же самое с остальными, если в них будут замечены купающиеся десантники. Впрочем, в парке 300-летия, где запланировали основную часть праздничных мероприятий, фонтан продолжает работать. Возле него дежурят оперативники. В парке, который заполнен людьми в «голубых беретах», уже прошёл концерт, там же спортсмены-парашютисты прыгнули с вертолета МИ-8. По предварительным данным, полиция пока не задержала ни одного человека.
День ВДВ стал профессиональным праздником 12 лет назад. Его утвердил официальным указом президент Владимир Путин.
Комментарии4
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don_ballon 02 августа 2018 | 19:13
Хэллоуин по российски.
fig_vvam 02 августа 2018 | 19:30
don_ballon: Во время Хэллоуина прохожим морды не бьют, разве только в фильмах ужасов.
А вы ДеньВДВ всегда пожалуйста.
А фонтаны отк54лючили правильно. Тонули ведь в этих фонтанах
А вот жительнице Новороссийска не повезло - «голубые береты», встретившиеся ей, начали заранее отмечать профессиональный праздник.
В субботу бравые парни в форме, прогуливаясь по площади Ленина, решили погарцевать на прогулочных лошадях. Девушка, отвечающая за животных, попросила молодчиков отойти – их шумное поведение могло испугать коней. Ребятам замечание пришлось не по вкусу. В ход пошли кулаки. Мужчины, находящиеся рядом, бросились девушке на помощь и скрутили хулигана. Но на выручку ему подоспели братья-десантники. Несколько амбалов скинули наездницу с лошади и принялись избивать ее ногами и руками. Троих мужчин, вставших на ее защиту, также покалечили. Когда вокруг собралась толпа зевак, десантники скрылись из виду. Нарушителей задержали уже около отделения милиции. Правда, попались не все, а лишь семеро. Отморозков передали в военную прокуратуру. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
poluputing 02 августа 2018 | 19:18
а где же подмываться будут бравые ребята? И когда установят "День ВАГИНАровца" что и где они мыть будут?
bazilgu 02 августа 2018 | 19:32
Вот в день РВСН, например, никто в фонтаны не лезет. Может быть потому, что туда призывают ребят, которые отличаются интеллектом, а не умением бить бутылки о собственный лоб?