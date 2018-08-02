В Петербурге на день ВДВ отключили сразу несколько фонтанных комплексов

Пока праздник проходит без серьёзных происшествий.

День ВДВ в Петербурге начался не с традиционного выстрела пушки на Петропавловской крепости, а с аварии. Утром, перед началом праздничного шествия, в центре города столкнулись два автомобиля с флагами воздушно-десантных войск. Колонна, тем не менее, без форс-мажоров и с криками «Никто, кроме нас!» прошла по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле. В почти тридцатиградусную жару «Водоканал» отключил фонтаны на Московской площади и в Александровском саду у Адмиралтейства. А также пригрозил сделать то же самое с остальными, если в них будут замечены купающиеся десантники. Впрочем, в парке 300-летия, где запланировали основную часть праздничных мероприятий, фонтан продолжает работать. Возле него дежурят оперативники. В парке, который заполнен людьми в «голубых беретах», уже прошёл концерт, там же спортсмены-парашютисты прыгнули с вертолета МИ-8. По предварительным данным, полиция пока не задержала ни одного человека.

День ВДВ стал профессиональным праздником 12 лет назад. Его утвердил официальным указом президент Владимир Путин.