Останкинский суд Москвы отправил под арест Марию Хачатурян, младшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца

Сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте Кристины и Ангелины Хачатурян.

Между тем, в ГУВД Москвы утверждают, что сестры Хачатурян не обращались с заявлениями о попытке изнасилования со стороны отца. В заявлении столичного главка говорится, что на допросе девушки признали вину в убийстве отца и пояснили, что у них с ним сложились личные неприязненные отношения и что отец долгое время причинял им моральные страдания.