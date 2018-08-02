Останкинский суд Москвы отправил под арест Марию Хачатурян, младшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца
Сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте Кристины и Ангелины Хачатурян.
Между тем, в ГУВД Москвы утверждают, что сестры Хачатурян не обращались с заявлениями о попытке изнасилования со стороны отца. В заявлении столичного главка говорится, что на допросе девушки признали вину в убийстве отца и пояснили, что у них с ним сложились личные неприязненные отношения и что отец долгое время причинял им моральные страдания.
Комментарии2
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lenin3 02 августа 2018 | 19:17
А полицаям-то какая радость от девок:отчетность с раскрываемостью повышается,как -никак сразу три убийцы пойманы(про наркоту с оружием,найденые в машине папаши уже не говорят),это вам не Чикатило ловить.Премии и медали уже обеспечены.А версия об издевательстве над дечерьми никому не нужна,вот и родственники,говорящие об убитом только хорошее,уже подключились...
patajhara 02 августа 2018 | 19:43
В преступлениях детей всегда виноваты родители. Вариантов нет.