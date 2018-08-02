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19:00, 02 августа 2018

Американские сенаторы представили новый пакет антироссийских санкций

Они предусматривают усиление экономического, политического и дипломатического давления на Москву.
Законопроект внесен представителями демократов и республиканцев. Он предусматривает новые персональные меры против российских официальных лиц, олигархов и крупных бизнесменов, которые якобы «способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом». Кроме того, речь идет о запрете транзакций, связанных с российским госдолгом и импортом российского урана, об ограничениях на инвестиции в национальную энергетику, о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. Сенаторы также требуют подготовки доклада об активах и состоянии Путина, сообщает Блумберг.
Как заявил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм, действующие санкции «не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы» в США. По его словам, цель документа — «изменить статус-кво» и ввести «сокрушительные санкции и другие меры против путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральные процессы в США, не остановит кибератаки против инфраструктуры США, не выведет войска из Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии».
Другой член сената США демократ Роберт Менендез заявил, что цель законопроекта — «закрутить Кремлю гайки» и сделать так, «чтобы Путин наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением».

Последний крупный пакет санкций против России власти США приняли в апреле.

Комментарии

15

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patrikk_1 02 августа 2018 | 19:08

Американские сенаторы представили новый пакет антироссийских санкций...

Что, скоро выборы? Пирожки подгорают?

testmeter 02 августа 2018 | 19:21

patrikk_1: А 43% россиян по данным ВЦИОМ, которые мы читали сегодня, любят американцев. А они вот какие нехорошие :-(( Это измена, русофобия!!!

chapter_2 02 августа 2018 | 19:25

testmeter: Число россиян, хорошо относящихся к США, выросло более чем в два раза, следует из опроса "Левада-центра". На вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?", 39% респондентов выбрали ответ "В основном хорошо", хотя еще в мае, отвечая на этот же вопрос, такой вариант ответа выбирали 18% опрошенных.

kottigr1 02 августа 2018 | 19:26

testmeter: Бьют, значит любят.. Обычно так на Руси считали..

hastings 02 августа 2018 | 19:27

testmeter: именно. Нужно усилить идеологическую работу с населением! Снизим 43 до 13 за 5 лет!

splin2 02 августа 2018 | 19:26

patrikk_1: Что, скоро выборы? Пирожки подгорают? //

Да нет. Видимо, собираются прессовать красных, пока не побелеют.))

diximania1948 02 августа 2018 | 19:36

patrikk_1: Наш Трамп идёт на второй срок и вваливает нам кучу "полезных санкций"

vilingrad 02 августа 2018 | 19:39

patrikk_1: Ничо, путинцы в Африке алмазов нароют. Патриккк, держи хвост морковкой, все остальное, судя по всему, у тебя вареной макароной:)

svoi216 02 августа 2018 | 19:20

Зря в Хельсинки Путин шушукался С Трампом

seryj_wolk 02 августа 2018 | 19:21

Хорошо закрученные гайки придадут рашке-..вняшке крепости на века. Искандеры от смеха еще не умерли? Пора.

mystar 02 августа 2018 | 19:23

Пусть развлекаются как могут.

bazilgu 02 августа 2018 | 19:26

mystar: Правильно! А мы пока что поразвлекаемся, глядя на ценники в магазинах.

mystar 02 августа 2018 | 19:36

bazilgu: А мы пока что поразвлекаемся, глядя на ценники в магазинах
___________________________________________________________
Ну выбери что нить. Или ценники в магазинах или распад страны с гражданской войной. Хочешь пожить как при ЕБНе? Ведь речь об этом и идет. Или подставляем зад под США как хохлы или терпим цены. Другого выбора нету.

bazilgu 02 августа 2018 | 19:39

mystar: Молодец! Зачёт от соловьевых- киселевых.
А голову из телевизора не пробовали вынуть? Разберитьесь уж что за круглая штука у Вас на шее и для чего она нужна.

koshkaedu 02 августа 2018 | 19:35

Я опять про урановую сделку. Хиллари Клинтон получила после этой сделки
"пожертвования" в семейный фонд Клинтонов почти 50 миллионов долларов
от компании Uranium One Фрэнка Джустры, связанной с Росатомом. Uranium
One, как вы понимаете, выиграл тренд на поставки урана в США.

Ау! Карина Орлова! Кому, если не тебе, заняться этим вопросом. А то ведь на
Транпе почти окончательно свихнулась.


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