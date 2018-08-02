Американские сенаторы представили новый пакет антироссийских санкций...

Они предусматривают усиление экономического, политического и дипломатического давления на Москву.

Законопроект внесен представителями демократов и республиканцев. Он предусматривает новые персональные меры против российских официальных лиц, олигархов и крупных бизнесменов, которые якобы «способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом». Кроме того, речь идет о запрете транзакций, связанных с российским госдолгом и импортом российского урана, об ограничениях на инвестиции в национальную энергетику, о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. Сенаторы также требуют подготовки доклада об активах и состоянии Путина, сообщает Блумберг.

Как заявил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм, действующие санкции «не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы» в США. По его словам, цель документа — «изменить статус-кво» и ввести «сокрушительные санкции и другие меры против путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральные процессы в США, не остановит кибератаки против инфраструктуры США, не выведет войска из Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии».

Другой член сената США демократ Роберт Менендез заявил, что цель законопроекта — «закрутить Кремлю гайки» и сделать так, «чтобы Путин наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением».

Последний крупный пакет санкций против России власти США приняли в апреле.