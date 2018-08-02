Американские сенаторы представили новый пакет антироссийских санкций
Они предусматривают усиление экономического, политического и дипломатического давления на Москву.
Законопроект внесен представителями демократов и республиканцев. Он предусматривает новые персональные меры против российских официальных лиц, олигархов и крупных бизнесменов, которые якобы «способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом». Кроме того, речь идет о запрете транзакций, связанных с российским госдолгом и импортом российского урана, об ограничениях на инвестиции в национальную энергетику, о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. Сенаторы также требуют подготовки доклада об активах и состоянии Путина, сообщает Блумберг.
Как заявил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм, действующие санкции «не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в 2018 году промежуточные выборы» в США. По его словам, цель документа — «изменить статус-кво» и ввести «сокрушительные санкции и другие меры против путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральные процессы в США, не остановит кибератаки против инфраструктуры США, не выведет войска из Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии».
Другой член сената США демократ Роберт Менендез заявил, что цель законопроекта — «закрутить Кремлю гайки» и сделать так, «чтобы Путин наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением».
Последний крупный пакет санкций против России власти США приняли в апреле.
Комментарии15
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patrikk_1 02 августа 2018 | 19:08
Американские сенаторы представили новый пакет антироссийских санкций...
Что, скоро выборы? Пирожки подгорают?
testmeter 02 августа 2018 | 19:21
patrikk_1: А 43% россиян по данным ВЦИОМ, которые мы читали сегодня, любят американцев. А они вот какие нехорошие :-(( Это измена, русофобия!!!
chapter_2 02 августа 2018 | 19:25
testmeter: Число россиян, хорошо относящихся к США, выросло более чем в два раза, следует из опроса "Левада-центра". На вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?", 39% респондентов выбрали ответ "В основном хорошо", хотя еще в мае, отвечая на этот же вопрос, такой вариант ответа выбирали 18% опрошенных.
kottigr1 02 августа 2018 | 19:26
testmeter: Бьют, значит любят.. Обычно так на Руси считали..
hastings 02 августа 2018 | 19:27
testmeter: именно. Нужно усилить идеологическую работу с населением! Снизим 43 до 13 за 5 лет!
splin2 02 августа 2018 | 19:26
patrikk_1: Что, скоро выборы? Пирожки подгорают? //
Да нет. Видимо, собираются прессовать красных, пока не побелеют.))
diximania1948 02 августа 2018 | 19:36
patrikk_1: Наш Трамп идёт на второй срок и вваливает нам кучу "полезных санкций"
vilingrad 02 августа 2018 | 19:39
patrikk_1: Ничо, путинцы в Африке алмазов нароют. Патриккк, держи хвост морковкой, все остальное, судя по всему, у тебя вареной макароной:)
svoi216 02 августа 2018 | 19:20
Зря в Хельсинки Путин шушукался С Трампом
seryj_wolk 02 августа 2018 | 19:21
Хорошо закрученные гайки придадут рашке-..вняшке крепости на века. Искандеры от смеха еще не умерли? Пора.
mystar 02 августа 2018 | 19:23
Пусть развлекаются как могут.
bazilgu 02 августа 2018 | 19:26
mystar: Правильно! А мы пока что поразвлекаемся, глядя на ценники в магазинах.
mystar 02 августа 2018 | 19:36
bazilgu: А мы пока что поразвлекаемся, глядя на ценники в магазинах
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Ну выбери что нить. Или ценники в магазинах или распад страны с гражданской войной. Хочешь пожить как при ЕБНе? Ведь речь об этом и идет. Или подставляем зад под США как хохлы или терпим цены. Другого выбора нету.
bazilgu 02 августа 2018 | 19:39
mystar: Молодец! Зачёт от соловьевых- киселевых.
А голову из телевизора не пробовали вынуть? Разберитьесь уж что за круглая штука у Вас на шее и для чего она нужна.
koshkaedu 02 августа 2018 | 19:35
Я опять про урановую сделку. Хиллари Клинтон получила после этой сделки
"пожертвования" в семейный фонд Клинтонов почти 50 миллионов долларов
от компании Uranium One Фрэнка Джустры, связанной с Росатомом. Uranium
One, как вы понимаете, выиграл тренд на поставки урана в США.
Ау! Карина Орлова! Кому, если не тебе, заняться этим вопросом. А то ведь на
Транпе почти окончательно свихнулась.