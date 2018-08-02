Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты при попытке забрать у них автомобиль...

На месте убийства россиян не нашли денег и съемочной техники. Во всяком случае, так утверждает министр по вопросам СМИ Цар Анж Максим Казаги. В интервью РБК он сказал, что на российских журналистов напали не менее 10-ти человек в тюрбанах, говоривших на арабском. Один из репортеров пытался оказать сопротивление и был убит на месте, двое других скончались от ранений. Ранее замглавного редактора ЦУР Анастасия Горшкова сообщила, что у журналистов с собой были 8,5 тысячи долларов наличными и дорогая аппаратура.