Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты при попытке забрать у них автомобиль
На месте убийства россиян не нашли денег и съемочной техники. Во всяком случае, так утверждает министр по вопросам СМИ Цар Анж Максим Казаги. В интервью РБК он сказал, что на российских журналистов напали не менее 10-ти человек в тюрбанах, говоривших на арабском. Один из репортеров пытался оказать сопротивление и был убит на месте, двое других скончались от ранений. Ранее замглавного редактора ЦУР Анастасия Горшкова сообщила, что у журналистов с собой были 8,5 тысячи долларов наличными и дорогая аппаратура.
Комментарии18
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ura_123 02 августа 2018 | 19:08
Ага,а водила сбежал...
ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 19:10
ura_123: А зачем вагнеровцам-ихтамнетам автомобиль? Разве что для отвода глаз.
semia 02 августа 2018 | 19:11
Вот вранье. Что они отказались выходить из автомобиля,а водитель убег? Только дурак не понимает,что убийство их прямо связано с их профессиональной деятельностью
patrikk_1 02 августа 2018 | 19:14
Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты при попытке забрать у них автомобиль...
Как ни крути, какие версии не выдвигай - в гибели группы Орхана Джемаля виноват Мишка Ходорковский.
ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 19:28
patrikk_1: Тогда по этой же логике, тысячи душ ихтамнетов повисли на карлике и ждут его в аду. Раз уж он их слал на убой в Сирию и Украину.
sharko_2 02 августа 2018 | 19:34
patrikk_1:
Шмендрик, а про ЦРУ, ФБР, АНБ, МИ5/6, Госдеп, СБУ, гестапо, сигуранцу, сионистов забыл?
hunterhead 02 августа 2018 | 19:41
patrikk_1: "Как ни крути, какие версии не выдвигай - в гибели группы Орхана Джемаля виноват Мишка Ходорковский."
Скорее твой хозяин - путенский поворенок. Знаешь токого, Путрик? :-D
vilingrad 02 августа 2018 | 19:43
patrikk_1: Какие арабы?! Где визитки Яроша?! Говорили на жидо- бандеровском, в жовто-блакитных тюрбанах...
Патрикккк, пора тебе с африкано-бандеровцами разобраться, героя России получать. Бери калаш, пили в ЦАР!
mystar 02 августа 2018 | 19:20
ura_123: Ага,а водила сбежал
_________________________
Ага этого водилу предоставил господам репортерам французский друг Ходора.
ura_123 02 августа 2018 | 19:29
mystar: Подробности о французском друге Ходорковского в студию.
fig_vvam 02 августа 2018 | 19:45
mystar: Трепло ты безмозглое, грязножопое гнусное трепло.
В ЦАР есть только друзья Путина. Друзей Ходорковского там нет.
С такой вшивотой он не общается.
nersesov 02 августа 2018 | 19:10
у них еще и автомобиль был?? И доллары из заднего кармана торчали, небось?
skakol 02 августа 2018 | 19:18
Молодец Ходор ,зачетно проредил либеральную грядку ! Кстати хомячье , вы заметили что в России вы под охраной лично Путина по этому и живые ,а убивают вашего брата только за границей !?
ura_123 02 августа 2018 | 19:31
skakol: А вашего брата у Украине что,типа как не трогают?
Ну-ка вспомни Надьку-наводчицу,тоже вроде как знатно проредили.
yevlaxli 02 августа 2018 | 19:21
Безоружные иностранные журналисты оказывали сопротивление вооруженным местным бандитам, в такой стране как ЦАР?Это бред.
vedma2017 02 августа 2018 | 19:28
Ну, теперь будут множиться фейковые кремлевские версии ...
Как с малазийским боингом ...
А уши -то никуда не спрячешь !
commeilfaut 02 августа 2018 | 19:33
Брехня.
nordman_berlin 02 августа 2018 | 19:34
ага. бытовуха. скажите еще - с неграми бабу не поделили по пьяни. а мы-то сдуру подумали, что это дело рук вагнера, про которого могли рассказать много хорошего