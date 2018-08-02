Глава Бурятии Цыденов рассказал об острой нехватке полигонов для вывоза мусора с Байкала

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал об острой нехватке полигонов для вывоза мусора с Байкала.

Он уточнил, что на прибайкальской территории размещены 70 населенных пунктов, в которых проживает порядка 80 тысяч человек. Людям некуда вывозить мусор, так как из-за законодательства строительство полигонов там запрещено.

«Нужны полигоны. В пределах центральной зоны полигоны строить нельзя, соответственно, ближайший полигон, который относится к Байкалу – это Улан-Удэ.

Это 160 километров от ближайшей точки Байкала, а со всего побережья еще дальше везти», — уточнил А.Цыденов.

По его словам, сейчас власти заключили договор с оператором по обращению с отходами, который считает, сколько будет стоить этот вывоз.

При этом глава Бурятии сообщил, что в дальнейшем предусмотрено строительство 23 полигонов вне центральной экологической зоны, и цена вопроса составляет около 5 миллиардов рублей. «У нас таких денег нет. В тариф мы это не заложим, потому что если все проблемы по мусору переложить на население, тариф вырастает в 6 раз. Мы это себе позволить не можем. Даже не рассматриваем как вариант», — отметил А.Цыденов.

Он добавил, что пытается решить проблему полигонов в рамках программы по охране озера Байкал. «Есть поручение президента ее продлить. Пытаемся туда заложиться по полигонам и по ликвидации старых свалок, которых у нас 137. Их надо рекультивировать», — уточнил А.Цыденов. Он также сообщил, что вопрос о финансировании строительства полигонов будет обсуждаться в сентябре.

Кроме того, глава Бурятии рассказал, что в этом году финансирование по очистке побережья Байкала было увеличено втрое за счет средств республики. «Мы в прошлом году дали 3 миллиона, в этом году – 10 млн на уборку территории и расстановку мусорных контейнеров. И гораздо больше сейчас активность самих людей в рамках волонтерского движения по очистке берега. Это приветствуется, но не решает проблему, потому что собранный мусор тоже надо вывозить на полигон», — заключил А.Цыденов.