Красноярский краевой суд отменил решение об обязательных работах в отношении активистов за участие в  «Он нам не царь»

Красноярский краевой суд отменил решение нижестоящего суда об обязательных работах Оксане Зябловой за участие в акции «Он нам не царь». Аналогичное решение было принято ранее в отношении еще 4 участников этого митинга. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

«Человеку могут назначить наказание в виде обязательных работ, только если он участвовал в суде самостоятельно, лично. Это норма закона. А все эти активисты на заседании не присутствовали, поэтому суд отменил те решения», — рассказал адвокат.

В.Васин добавил, что дела участников митинга теперь будут направлены на новое рассмотрение, в другом составе суда.

Ранее сообщалось, что Оксану Зяблову, Армена Кучукяна, Владимира Перекотия, Артема Агеева и Юрия Орешникова признали виновными в нарушении установленного проведения митинга за участие в акции 5 мая. Всем им суды назначили 30-35 часов обязательных работ.