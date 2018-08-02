Намерение киевского патриархата отнять имущество УПЦ усилит гражданское противостояние на Украине – депутат Вяткин
Намерение киевского патриархата отнять имущество Украинской православной церкви московского патриархата усилит гражданское противостояние на Украине. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Так он прокомментировал слова главы предстоятеля Украинской церкви киевского патриархата Филарета о том, что если неканоническая православная церковь Украины получит автокефалию, то в ее собственность перейдет вся недвижимость УПЦ, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры.
«Если они рискнут предпринять действия по отъему собственности московского патриархата, это их дискредитирует еще больше. Это очень опасно, так как усилит гражданское противостояние на Украине, потому что большая часть православных там относит себя к УПЦ», — отметил Д.Вяткин.
Он также напомнил, что после раскола в 1992 году Филарет и его сторонники были преданы анафеме Московскими церковными властями. «Такого патриарха, как Филарет, нету. Это самопровозглашенное лицо, которое может делать какие угодно заявления. Он никакого отношения к православной церкви не имеет. Они могут захватить лавру только физически, а юридически это никем признано не будет», — заключил Д.Вяткин.
Комментарии8
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sparky 02 августа 2018 | 18:51
Российский депутан весь в "заботе" об Украине.
За "заботой" плач об обеднении Гундяева.
danko1 02 августа 2018 | 18:58
sparky: Какое значение имеет верующим это разделение, если они будут молиться Богу в тех же храмах и при тех же попах?
Просто у ненасытного в жадности гэбэшника Гундяя доход упадет.
А у него и так за прошлый год доход в 2 раза упал по продаже свечей, хотя цену на них поднял за последние годы в 20 раз с 50 коп. до 10 руб., а прибыль от продажи их нищим прихожанам составляет 10000 %.
О какой вере вообще можно говорить?
semia 02 августа 2018 | 19:07
Ага. А Крым,Донбасс,которые мы отжали Вяткин в упор не видит. Зри в корень,Вяткин! Не хватало еще ихним попам Москве подчиняться!
olexa30 02 августа 2018 | 18:51
Какая фамили? Вяткин? Ото там и сиди.
ura_123 02 августа 2018 | 18:54
И где тут этот самый вяткин увидел противостояние?
Бог вроде как один...
runo 02 августа 2018 | 18:56
... теперь депутат вяткин вслед за м.федотовым, или коих
подставляют новостники Эха, говорит инопланетными
словесами... щас сбегают, опять исправлять начнут, как
у м.федотова - цирк ... без коней, все на выпасе )))
chuvash_ 02 августа 2018 | 19:04
Отец Звездоний нас заметил, и в гроб сходя благословил.
eugene_netchaev 02 августа 2018 | 19:36
Намерение киевского патриархата отнять имущество УПЦ усилит гражданское противостояние на Украине – депутат Вяткин
Депутат Вяткин выдает желаемое за действительное. Если бы Путин не взял Крым так оскорбительно для всего украинского народа, подобные намерения киевского патриархата действительно усилили бы гражданское противостояние на Украине. А так... Все будут просто удивлены, насколько реализация этого намерения не потревожит гражданского состояния Украины. И памятник за это киевский патриархат должен поставить лично Владим Владимычу!