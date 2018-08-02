Намерение киевского патриархата отнять имущество УПЦ усилит гражданское противостояние на Украине – депутат Вяткин

Намерение киевского патриархата отнять имущество Украинской православной церкви московского патриархата усилит гражданское противостояние на Украине. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Так он прокомментировал слова главы предстоятеля Украинской церкви киевского патриархата Филарета о том, что если неканоническая православная церковь Украины получит автокефалию, то в ее собственность перейдет вся недвижимость УПЦ, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры.

«Если они рискнут предпринять действия по отъему собственности московского патриархата, это их дискредитирует еще больше. Это очень опасно, так как усилит гражданское противостояние на Украине, потому что большая часть православных там относит себя к УПЦ», — отметил Д.Вяткин.

Он также напомнил, что после раскола в 1992 году Филарет и его сторонники были преданы анафеме Московскими церковными властями. «Такого патриарха, как Филарет, нету. Это самопровозглашенное лицо, которое может делать какие угодно заявления. Он никакого отношения к православной церкви не имеет. Они могут захватить лавру только физически, а юридически это никем признано не будет», — заключил Д.Вяткин.