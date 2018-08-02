Суд отказался удовлетворить иск МВД о компенсации за утраченные дубинки и рации к Удальцову
Суд отказался удовлетворить иск МВД о компенсации за утраченные дубинки и рации к Удальцову и другим фигурантам «болотного дела»
Мировой суд Нагатинского района отказался удовлетворить иск МВД о компенсации за утраченные в 2012 году дубинки и рации к координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и другим фигурантам «болотного дела». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам С.Удальцов.
«Сегодня рассматривался иск управления на транспорте МВД России по Москве к ряду фигурантов «болотного дела». Спустя 6 лет, они вспомнили, что утратили 5 дубинок и две рации общей стоимостью 43 тысячи рублей и решили с нас взыскать эту сумму. В соответствии с законом все сроки исковой давности здесь истекли. Мировой суд отказал в удовлетворении данного иска именно по этой причине», — отметил оппозиционер.
С.Удальцов добавил, что сейчас он и другие фигуранты «болотного дела» занимаются возвратом имущества, которое было арестовано Следственным комитетом еще в 2012 году. В ближайшее время он собирается подать соответствующее заявление в Мосгорсуд.
Комментарии4
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tanyaya 02 августа 2018 | 19:06
В России появился вдруг суд? Или со страху судьи обосрались, что им придётся отвечать за все их неправосудные приговоры?
Бойтесь, б**ди. Вы стольким людям жизнь искорёжили, что теперь пора отвечать за это.
tanyaya 02 августа 2018 | 19:09
Каждого из вас, буквально каждого, пора спросить: отчего вдруг у вас вырос особнячок/пара особнячков/дворец/особнячок у дочки/особнячок у сына/особнячок у троюродной сестры после каждого вашего решения в суде?
juruyivanovich 02 августа 2018 | 19:09
Да, судебная система в России далека от совершенства.
Совершенно без онований суд отказал МВД в иске за утраченное имущество.
Также непонятно: почему это Провальный до сих пор на свободе?
Слишком уж много либералов во власти в нынешней России.
tanyaya 02 августа 2018 | 19:14
juruyivanovich: А у вас какая фамилия, кстати? Иванова? Петров? Сидорова? Захаровский?
Каждую фамилию можно обосрать. Ваша точно не исключение.
Но вы трусливо прячете свою фамилию.