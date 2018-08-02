Суд отказался удовлетворить иск МВД о компенсации за утраченные дубинки и рации к Удальцову и другим фигурантам «болотного дела»

Мировой суд Нагатинского района отказался удовлетворить иск МВД о компенсации за утраченные в 2012 году дубинки и рации к координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и другим фигурантам «болотного дела». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам С.Удальцов.

«Сегодня рассматривался иск управления на транспорте МВД России по Москве к ряду фигурантов «болотного дела». Спустя 6 лет, они вспомнили, что утратили 5 дубинок и две рации общей стоимостью 43 тысячи рублей и решили с нас взыскать эту сумму. В соответствии с законом все сроки исковой давности здесь истекли. Мировой суд отказал в удовлетворении данного иска именно по этой причине», — отметил оппозиционер.

С.Удальцов добавил, что сейчас он и другие фигуранты «болотного дела» занимаются возвратом имущества, которое было арестовано Следственным комитетом еще в 2012 году. В ближайшее время он собирается подать соответствующее заявление в Мосгорсуд.