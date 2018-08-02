Останкинский суд Москвы отправил под арест Марию Хачатурян, младшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца
Сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте Кристины и Ангелины Хачатурян.
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Сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте Кристины и Ангелины Хачатурян.
Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны О том, что перед гибелью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко допрашивали, написало центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, сославшись на свои неназванные источники…
Комментарии2
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mozhem_povtorit 02 августа 2018 | 18:45
Диаспора их задавит
jetsam 02 августа 2018 | 18:56
а что показал тест на наркоту в крови? и проводился ли?