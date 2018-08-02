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18:31, 02 августа 2018

Глава СПЧ Михаил Федотов просит ФСИН допустить к  Олегу Сенцову священника

Обращение направлено директору ФСИН. Епископ объединения православных общин апостольской традиции Григорий Михнов-Вайтенко намерен посетить украинского режиссера в колонии на Ямале и  убедить его прекратить голодовку, которую он держит более 80 дней.

Комментарии

12

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kdv75 02 августа 2018 | 18:38

80 дней на голодовке. Молодец. А священник какой церкви? Вопрос "политический"

mystar 02 августа 2018 | 18:48

kdv75: А священник какой церкви?
______________________________
Якунинской апостольской.

astet 02 августа 2018 | 19:14

mystar: на хрен нужен такой глава СПЧ?!!
Завтра он станет просить ФСИН
позволить пристрелить Сенцова,
чтобы тот не мучился?
А палачам выдаст по квартире.

zolingen 02 августа 2018 | 18:44

Разделить с ним скудную трапезу?

runo 02 августа 2018 | 18:45

... заголовок - блеск!
М.Федотов изнемог от жары, или авторы Новостей на Эхе?

runo 02 августа 2018 | 18:47

runo:
опппа! вентилятор врубили, вовремя!

virgenu 02 августа 2018 | 18:49

Я прослезился от проявления доброты всероссийского вертухая!Крокодил уныло стоит в сторонке.

karachaev4 02 августа 2018 | 19:02

А почему их нужно просить, если это закон?

mystar 02 августа 2018 | 19:15

karachaev4: А почему их нужно просить, если это закон?
_________________________________________________
Какой закон Вы имеете в виду?
Россия светское государство. Поэтому священников, которые приходят для духовного окормления содержащихся под стражей, допускают в качестве обычных лиц, прибывших на свидание и только по просьбе осужденного.
Так то. Учите матчасть сначала.

shai13 02 августа 2018 | 19:04

Какой-то этот Федотов непонятный. Не просить надо если ты защитник прав, да ещё при президенте, а требовать. Или самому съездить.. Не получается добром подавать в суд.

poluputing 02 августа 2018 | 19:13

Кольченко отказался от голодовки по здоровью и после набора и хотя бы 3-х кг тут же и мать пустили и фото показали. А Сенцова не показывают, плохо дело. А кстати, что с Балухом? У него здоровье поплоше Сенцова. Всё таки ваш нацлидер вместе с вами 86% -уникальные выродки

poluputing 02 августа 2018 | 19:15

Кольченко отказался от голодовки по здоровью и после набора хотя бы 3-х кг тут же и мать пустили и фото показали. А Сенцова не показывают, плохо дело. А кстати, что с Балухом? У него здоровье поплоше Сенцова. Всё таки ваш нацлидер вместе с вами 86% -уникальные выродки

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