Глава СПЧ Михаил Федотов просит ФСИН допустить к Олегу Сенцову священника
Обращение направлено директору ФСИН. Епископ объединения православных общин апостольской традиции Григорий Михнов-Вайтенко намерен посетить украинского режиссера в колонии на Ямале и убедить его прекратить голодовку, которую он держит более 80 дней.
Комментарии12
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kdv75 02 августа 2018 | 18:38
80 дней на голодовке. Молодец. А священник какой церкви? Вопрос "политический"
mystar 02 августа 2018 | 18:48
kdv75: А священник какой церкви?
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Якунинской апостольской.
astet 02 августа 2018 | 19:14
mystar: на хрен нужен такой глава СПЧ?!!
Завтра он станет просить ФСИН
позволить пристрелить Сенцова,
чтобы тот не мучился?
А палачам выдаст по квартире.
zolingen 02 августа 2018 | 18:44
Разделить с ним скудную трапезу?
runo 02 августа 2018 | 18:45
... заголовок - блеск!
М.Федотов изнемог от жары, или авторы Новостей на Эхе?
runo 02 августа 2018 | 18:47
runo:
опппа! вентилятор врубили, вовремя!
virgenu 02 августа 2018 | 18:49
Я прослезился от проявления доброты всероссийского вертухая!Крокодил уныло стоит в сторонке.
karachaev4 02 августа 2018 | 19:02
А почему их нужно просить, если это закон?
mystar 02 августа 2018 | 19:15
karachaev4: А почему их нужно просить, если это закон?
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Какой закон Вы имеете в виду?
Россия светское государство. Поэтому священников, которые приходят для духовного окормления содержащихся под стражей, допускают в качестве обычных лиц, прибывших на свидание и только по просьбе осужденного.
Так то. Учите матчасть сначала.
shai13 02 августа 2018 | 19:04
Какой-то этот Федотов непонятный. Не просить надо если ты защитник прав, да ещё при президенте, а требовать. Или самому съездить.. Не получается добром подавать в суд.
poluputing 02 августа 2018 | 19:13
Кольченко отказался от голодовки по здоровью и после набора и хотя бы 3-х кг тут же и мать пустили и фото показали. А Сенцова не показывают, плохо дело. А кстати, что с Балухом? У него здоровье поплоше Сенцова. Всё таки ваш нацлидер вместе с вами 86% -уникальные выродки
poluputing 02 августа 2018 | 19:15
Кольченко отказался от голодовки по здоровью и после набора хотя бы 3-х кг тут же и мать пустили и фото показали. А Сенцова не показывают, плохо дело. А кстати, что с Балухом? У него здоровье поплоше Сенцова. Всё таки ваш нацлидер вместе с вами 86% -уникальные выродки