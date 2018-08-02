Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские санкции

Среди авторов инициативы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Джон Маккейн и другие. Они предложили всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию, в том числе и на ее политиков и бизнесменов. Законопроект подразумевает также ограничительные меры в отношении российского госдолга «.