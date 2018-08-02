Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские санкции
Среди авторов инициативы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Джон Маккейн и другие. Они предложили всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию, в том числе и на ее политиков и бизнесменов. Законопроект подразумевает также ограничительные меры в отношении российского госдолга «.
Комментарии28
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kdv75 02 августа 2018 | 18:41
Решили долг простить России. Вот это по нашему, по гандОрасски. Да простит им долги наши как и мы прощаем должникам нашим
ura_123 02 августа 2018 | 18:45
kdv75: гандорашски?
neburzhui2 02 августа 2018 | 18:52
Америка на всех сейчас давит. На КИТАЙ !!!
Ну китайцы начинают от неё закрываться и переходить на внутреннего потребителя. Что и России следует делать.
danko_voila 02 августа 2018 | 18:54
ura_123: где данко1 спец по санкциям из маями?
ura_123 02 августа 2018 | 18:58
danko_voila: У тебя в зеркале.
Кстати,а кто это тебя так пламенно целует на аватарке?
ura_123 02 августа 2018 | 18:56
neburzhui2: И что же вы собираетесь внутреннепотреблять?
Кору дуба и боярышник не упоминать!
haldey 02 августа 2018 | 19:09
ura_123: Вся Росси вздрогнула))) Санкции, етить колотить, никогда не было и вот опять)))
Роют они себе яму, пусть продолжают, а как они ее называют, санкции, пошлины, какая разница...
Коту когда делать нечего, он ...
Знать, моська та сильна...
popyas 02 августа 2018 | 18:57
neburzhui2: Сегодня росеяни полюбили Америку аж цэлых 42 процэнта, и вот опять,на тее
edward_sakash 02 августа 2018 | 19:07
neburzhui2: Чучхе (опора на собственные силы) - хорошая идея, говоришь, портяныч?
poluputing 02 августа 2018 | 19:07
neburzhui2: сегодня репа, завтра брюква, третьего дня -дубовая кора. Не позавидуешь вам, сердешным страдальцам
haldey 02 августа 2018 | 19:12
poluputing: Ты это серьезно))) Это ваш клоун боря нас на ножки буша подсаживал, а терь нам ихнего не надо, своего полно)))
stas12006 02 августа 2018 | 19:30
neburzhui2: только у китая есть производство, а у россии нет.
все производства в россии у бизнесменов отобрали менты и фсбэшники , все более-менее успешные предриниматели либо сидят в тюрье , либо убежали за границу и делают производства там.
что бы русские не делали у них всегда почему-то получается гулаг.
так что можно закрыться конечно от америки и продавать на внутренний рынок древесину кругляк, которую рубят зэки и строить избы!
kryimzdick 02 августа 2018 | 18:44
Всё о нашей пользе заботятся, точно Путиным купленные
mystar 02 августа 2018 | 18:46
Макеюшка жив еще, чертяка? Отсутствие сгнившего головного мозга видимо не мешает заседать в сенате США.
ura_123 02 августа 2018 | 19:00
mystar: Впрочем как и косачёву с матвиенко,не так ли?
ura_123 02 августа 2018 | 18:47
ротенберги-деРиБаски нервно почёсывают крестец)))
eniro 02 августа 2018 | 18:57
ura_123: А чего бы и не почесаться. А ведь есть же шанс, что народец не вытерпит "разбрызгивания личных санкций на политиков и бизнесменов" на всех и перейдет к игнорированию их " собственности". А на чем еще базируется "их власть"? Тут надо чесать во всех местах, ото всюду может прилететь "государевым страдальцам".
onlyya 02 августа 2018 | 18:47
Больше санкций! Хороших и разных!
kanym 02 августа 2018 | 18:49
Санкции на пуйло в первую очередь.
krs_sk 02 августа 2018 | 18:54
Святые люди почти )
kp6ic 02 августа 2018 | 18:56
чем больше путин и его клика лебезят перед ними, тем больше санкций им в одно место засовывают. любопытная история.
chuvash_ 02 августа 2018 | 19:00
Если мы, россияне, не можем свалить этот антинародный режим, то надежда только на США и Евросоюз.
krs_sk 02 августа 2018 | 19:06
chuvash_: Союзники могут нам помочь, как и с фашиками )
chuvash_ 02 августа 2018 | 19:10
krs_sk: К сожалению фашики сейчас правят в России.
svoi216 02 августа 2018 | 19:02
Вот твари! И "Искандеров" не боятся.
gluhoy2250 02 августа 2018 | 19:04
Джон Маккейн и другие, предложили всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию,
Ну надо же, Маккейн уже поминки по себе справил, а все никак не успокоится! Наверное из гроба будет продолжать требовать усиления санкций!
viniqi 02 августа 2018 | 19:15
gluhoy2250: Вы бы номерной позаботились не о Маккейне- а о своем погосте,ведь ваша путинская радость уйдет от власти только вперед ногами!!!
adl1964 02 августа 2018 | 19:37
Люблю я Америку за то, что один из дегтя не может испортить бочку меда, даже если он самый главный. Ну не может бледнолицый №1 изменить выбранный путь по своему усмотрению, не то что у нас. Прыгая из крайности в крайность, наши цари считают себя богом и вершителями судеб, и наивно считают в конце, что этого не может быть.