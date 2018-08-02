Петербуржцев избили за просьбу убрать автомобиль с велодорожки
Пострадавших забрала машина скорой помощи, сейчас делом занимается полиция.
На видеозаписи, которая появилась в социальных сетях, видно, как в самом центре Петербурга несколько мужчин валят молодого человека на землю и начинают бить его ногами. Также достается и тому, кто подбегает их разнимать – он получает сильный удар в лицо и падает на асфальт. Как выяснилось позже, инцидент произошел ещё в конце прошлой недели, а начался из-за припаркованного на велодорожке автомобиля. На просьбу убрать его мужчины ответили грубо, а затем решили пешеходов ещё и избить: из автомобилей Мерседес и Шкода вышло сразу шесть мужчин, они набросились на двух молодых людей и девушку, которая гуляла вместе с ними. При этом больше всех досталось как раз ей, рассказал «Эху» один из пострадавших Антон Горбацевич.
Горбацевича вместе с товарищами увезли на скорой. В тот же день молодые люди написали заявление в полицию, впрочем, сразу показания дать не удалось. Дело пошло гораздо быстрее, когда информация появилась в городских СМИ: участковый приехал домой к Горбацевичу на такси практически ночью. Сейчас полиция разыскивает нападавших.
Несмотря на то, что официально парковка на велодорожках запрещена, в Петербурге водителей за это практически не штрафуют, а их машины редко эвакуируют.
Комментарии3
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djuga 02 августа 2018 | 18:44
Кто-то удивлен таким развитием событий? Я - ничуть. Хорошо - не пристрелили.
За 18 последних лет выросло уже два поколения, не знающих, кто такой "дядя Стёпа", они не знают, что лежачего не бьют и "что такое хорошо, а что такое плохо".
Это "русский скрепный климат". И лучше не будет,. Он еще не раз аукнется. Будет только хуже пока у нас у власти любители стерхов и уточек.
mystar 02 августа 2018 | 18:56
djuga: Это "русский скрепный климат"
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Дааа главное здесь конечно "русский".)))
"Полицейский в Колорадо по ошибке застрелил человека, который с пистолетом защищался от грабителя".
Пиндосовская скрепность круче.))) Это ведь хорошо? Так надо?
polikarpich 02 августа 2018 | 19:33
mystar: Вы вообще читаете, что пишете и что с чем сравниваете?
В Колорадо...ПОЛИЦЕЙСКИЙ...ПО ОШИБКЕ...ЗАСТРЕЛИЛ...ЧЕЛОВЕКА С ПИСТОЛЕТОМ...
Здесь. ШЕСТЬ мужчин...на двух молодых людей и девушку...повалили на землю...избили ногами...
В огороде бузина, ну а в Киеве дядька.
Морковка и палец.
По стене ползёт кирпич, волосатый, как стекло.
Ну, это ничего! Зато про Америку, правда? :-)))