Петербуржцев избили за просьбу убрать автомобиль с велодорожки

Пострадавших забрала машина скорой помощи, сейчас делом занимается полиция.

На видеозаписи, которая появилась в социальных сетях, видно, как в самом центре Петербурга несколько мужчин валят молодого человека на землю и начинают бить его ногами. Также достается и тому, кто подбегает их разнимать – он получает сильный удар в лицо и падает на асфальт. Как выяснилось позже, инцидент произошел ещё в конце прошлой недели, а начался из-за припаркованного на велодорожке автомобиля. На просьбу убрать его мужчины ответили грубо, а затем решили пешеходов ещё и избить: из автомобилей Мерседес и Шкода вышло сразу шесть мужчин, они набросились на двух молодых людей и девушку, которая гуляла вместе с ними. При этом больше всех досталось как раз ей, рассказал «Эху» один из пострадавших Антон Горбацевич.

Горбацевича вместе с товарищами увезли на скорой. В тот же день молодые люди написали заявление в полицию, впрочем, сразу показания дать не удалось. Дело пошло гораздо быстрее, когда информация появилась в городских СМИ: участковый приехал домой к Горбацевичу на такси практически ночью. Сейчас полиция разыскивает нападавших.

Несмотря на то, что официально парковка на велодорожках запрещена, в Петербурге водителей за это практически не штрафуют, а их машины редко эвакуируют.