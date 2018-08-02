Нападающий сборной России Федор Смолов признался, что именно он был за рулем автомобиля, который попал в дорожно-транспортное происшествие В Краснодаре.

Иномарка в люксовом исполнении экзотической окраски снесла ограждение на одной из центральных улиц города. Никто при этом не пострадал, а водитель скрылся в неизвестном направлении. Полицейские установили, что БМВ принадлежит форварду Краснодара и сборной России Федору Смолову. Однако первоначально появились версии о том, что его самого за рулем не было. Он или дал кому-то покататься или же за рулем была его девушка. Только потом на встрече с полицейскими в присутствии сотрудников службы безопасности клуба Смолов вынужден был признать, что именно он не справился с управлением, в результате чего машина пересекла дорогу и врезалась в ограждение. Городское имущество пострадало при этом в меньшей степени, чем автомобиль футболиста. Власти насчитали ущерба примерно на 60 тысяч рублей и его придется оплатить нападающему, но на этом его неприятности могут не закончиться.

За оставление места происшествия Федор Смолов может быть лишен прав и арестован на 15 суток .