Руководство вузов просит правительство возобновить практику выдачи образовательных кредитов

Ранее власти обещали, что уже этой осенью программа вновь заработает.

С просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальный блок, намерены обратиться ректоры МГИМО и Высшей школы экономики Анатолий Торкунов и Ярослав Кузьминов. Об этом они заявили на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании. По их словам, в вузах высокая стоимость обучения. Поэтому необходимы некоторые промежуточные инструменты, поддержка от государства. «Неплохо было бы субсидировать тех, кто идет на платные места с очень высокими баллами, чтобы сделать нормальный образовательный льготный кредит», – сказал Кузьминов. Он напомнил, что два года назад эта программа была «заморожена». «К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли», — отметил он. В свою очередь Торкунов напомнил, что образовательные кредиты – общемировая практика. Он назвал ее правильной для поддержки высшего образования.

Суть программы в том, что абитуриент берет кредит на обучение в вузе по льготной ставке, и во время учебы платит лишь взносы за обслуживание счета. Заем он начинает погашать лишь после получения диплома и трудоустройства. Ранее такую услугу предоставлял Сбербанк, но перестал это делать в начале прошлого года.

Минувшей осенью министр просвещения Ольга Васильева пообещала, что выдача образовательных кредитов российским студентам возобновится через год, когда будет урегулирован вопрос с Минфином и Минэкономразвития.