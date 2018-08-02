Римско-католическая церковь официально изменила свое учение, признав смертную казнь неприемлемой
Римско-католическая церковь официально изменила свое учение, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах. Как отмечает Рейтер, Ватикан изменил свою доктрину, чтобы отразить полное неприятие смертной казни Папой Франциском.
Комментарии1
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yevlaxli 02 августа 2018 | 18:50
Это как если бы маньяк,всю жизнь убивавший людей,на старости лет заявил о неприемлемости убийства.Надеюсь,что ничьих религиозных чувств не задел