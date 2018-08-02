Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову разрешили покинуть Ереван и вернуться на работу в Москву, — сообщает Интерфакс со ссылкой на специальную следственную службу Армении. Новые власти инициировали судебное преследование бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008-го года. Обвинения по статье «узурпация государственной власти», предъявленной бывшему президенту Роберту Кочаряну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, который в 2008-ом году командовал ереванским гарнизоном. Кочаряна арестовали 27 июля, Хачатурова отпустили под залог.

В МИДе Армении говорят, что следствие по делу 1 марта – это внутреннее дело страны, без политического или международного подтекста. Армения хотела бы сохранить за собой пост генсека ОДКБ и делает все, чтобы ситуация с Хачатуровым не отразилась на авторитете организации.

По данным газеты Коммерсант обвинения Хачатурову вызвало особое раздражение в Москве. Источники газеты рассказали, что новый кандидат от Армении не будет одобрен автоматически, под вопросом оказались и уже согласованные поставки оружия Армении на 100 миллионов долларов.



Россия обеспокоена ситуацией с арестами политиков в Армении, включая бывшего президента. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, такие действия новых властей страны противоречат их же заявлениям о том, что они не будут преследовать политических противников. Сергей Лавров добавил, что за последние дни представители РФ «несколько раз доводили свои озабоченности до армянского руководства».



В отношениях двух стран могут возникнуть проблемы, если Армения не будет прислушиваться к России, — считает депутат Госдумы, зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. По мнению Затулина, задержание генсека ОДКБ не может нанести ущерб имиджу организации.