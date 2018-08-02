Сенаторы США представили законопроект, предусматривающий усиление давления на РФ
Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против
РФ. «Нынешний санкционный режим не может удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России
Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии», — заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.
Он подчеркнул, что речь идет о «самых болезненных» ограничительных мерах. Кроме Л.Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.
Проект предусматривает введение новых санкций против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы «способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным
образом». Кроме этого, речь идет о запрете транзакций, связанных с суверенным долгом РФ, о санкциях против инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского
государственного капитала; о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nalix 02 августа 2018 | 18:27
На этот раз в списке прямо упоминается Путин.
tvitov66 02 августа 2018 | 18:29
nalix: любые санкции идут только на пользу нашей сверхдержаве ... если конечно плешивый не соврал
grigol331 02 августа 2018 | 18:33
tvitov66: если конечно плешивый не соврал
_____
Соврал в обоих случаях: и о сверхдержаве, и о пользе.
fig_vvam 02 августа 2018 | 18:41
grigol331: Состав авторов как специально подобран половина республиканцев и половина демократов.
Совместная инициатива, значит.
Пройдет получается законопроект.
Лучше бы Трамп своими указами санкции вводил, он бы их и отменял.
А Конгресс примет закон и это на многие годы.
grigol331 02 августа 2018 | 18:37
Сенаторы? Это, типа, ихние депутаты ГД, типа, принтер-одобрямс? Ну Трамп и падла!
prade 02 августа 2018 | 19:01
Но Путин не откажется от своей деструктивной внешней политики, за счет дальнейшего обнищания россиян, конечно.