Сенаторы США представили законопроект, предусматривающий усиление давления на РФ

Группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против

РФ. «Нынешний санкционный режим не может удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России

Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии», — заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что речь идет о «самых болезненных» ограничительных мерах. Кроме Л.Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

Проект предусматривает введение новых санкций против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы «способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным

образом». Кроме этого, речь идет о запрете транзакций, связанных с суверенным долгом РФ, о санкциях против инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского

государственного капитала; о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.