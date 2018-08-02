В Волгодонске суд оправдал призывника Константина Титова

Он отказался явиться на альтернативную гражданскую службу после того, как ему не предоставили общежитие – это предусмотрено законом. Это первый оправдательный приговор по подлобным делам, — отмечает Коммерсант. Прокуратура Волгодонска подала апелляцию. По данным Верховного суда, за последние 10 лет за уклонение от альтернативной службы к уголовной ответственности привлечены 30 человек.