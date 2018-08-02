Римско-католическая церковь признала смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах

Как передает Reuters, Ватикан изменил свой катехизис, чтобы отразить полное неприятие смертной казни Папой Франциском. Смертная казнь неприемлема, так как ущемляет неприкосновенность и достоинство человека, говорится в заявлении понтифика. Новые изменения могут вызвать волну недовольства в США, где многие католики являются сторонниками смертной казни.