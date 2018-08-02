Римско-католическая церковь признала смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах
Как передает Reuters, Ватикан изменил свой катехизис, чтобы отразить полное неприятие смертной казни Папой Франциском. Смертная казнь неприемлема, так как ущемляет неприкосновенность и достоинство человека, говорится в заявлении понтифика. Новые изменения могут вызвать волну недовольства в США, где многие католики являются сторонниками смертной казни.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zuhorer 02 августа 2018 | 17:34
Правильная позиция.
midnightblues 02 августа 2018 | 17:40
Те ведущих рассейских программм посадят пожизненнно??
pauel1964 02 августа 2018 | 17:41
допустимо только сожжение на костре
oneoretwo 02 августа 2018 | 17:45
Римско-католическая церковь признала смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах
----------------------
...категоричное заявление, ничего не скажешь...
относительно кардиналов-педофилов такой категоричности не наблюдается...
zodiak_slon 02 августа 2018 | 17:54
oneoretwo: слово Папы - больше чем Закон.
zodiak_slon 02 августа 2018 | 17:51
".......и что завяжете на земле то завяжется и на Небе............" имеет полное право Папа римский.....в отличие от мартышек и прочих кривляк....
gad123 02 августа 2018 | 18:01
Ошибочная позиция Церкви , правда, им не привыкать делать глупости ! Отдельные категорий ( например террористы, мародёры, торговцы людьми и другие..) её вполне заслуживают, возможно, что и долгую и мучительную!
patajhara 02 августа 2018 | 18:05
gad123: "например террористы, мародёры, торговцы людьми и другие.."
Ну не повезло их жертвам, не там оказались, не в том месте, не в то время сами виноваты.
fantforbarbi 02 августа 2018 | 18:04
А Торквемада был христианином??? И слова Огнем и Мечом - это Мир принести???
fantforbarbi 02 августа 2018 | 18:08
Сам Иисус говорил ,что не прейдет ни одна йота в том , что есть в Торе ( или Ветхом Завете). А там кровь за кровь , глаз за глаз ….
Есть нелюди ,которые не имеют права жить. Те же террористы. Мало тех страданий и горя ,которое они принесли - общество должно их еще и содержать в недешевых тюрьмах... двойное наказание общества за нелюдей. Это просто неправильно.