В Союз биатлонистов России пока не поступали документы о смене гражданства троих российских спортсменок
Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь СБР Константин Бойцов. По его словам, союз обычно не мешает спортсменам реализовывать себя в других сборных. Речь идет о биатлонистках Екатерине Бех, Анастасии Рассказовой и Оксане Москаленко.
Между тем, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил в эфире радио «Говорит Москва», что российский биатлон уже понес много потерь. «Просто бегут от сегодняшнего президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева и его команды».
Комментарии4
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kottigr1 02 августа 2018 | 17:43
Результаты «умелого» правления Путина: 35% молодежи мечтает уехать из страны. 77% выпускников мечтают работать за границей.
merelymy 02 августа 2018 | 17:46
Яндекс-с:
А Чепиков-то уже объяснил причины перехода трех биатлонисток в сборную Украины.
oneoretwo 02 августа 2018 | 17:48
В Союз биатлонистов России пока не поступали документы о смене гражданства троих российских спортсменок
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...это называицца "да пошли вы там все на ... со своими банками и ссаньем"...
henry52 02 августа 2018 | 18:07
"«Просто бегут от сегодняшнего президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева и его команды». "
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Самое удивительное, что именно Тихонов всячески продвигал Драчева на пост президента СБР...