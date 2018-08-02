В Союз биатлонистов России пока не поступали документы о смене гражданства троих российских спортсменок

Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь СБР Константин Бойцов. По его словам, союз обычно не мешает спортсменам реализовывать себя в других сборных. Речь идет о биатлонистках Екатерине Бех, Анастасии Рассказовой и Оксане Москаленко.

Между тем, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил в эфире радио «Говорит Москва», что российский биатлон уже понес много потерь. «Просто бегут от сегодняшнего президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева и его команды».