Режиссеру Александру Расторгуеву, убитому в ЦАР 30-го июля, посмертно присуждена национальная премия «Лавровая ветвь»

Режиссеру Александру Расторгуеву, убитому в Центральной Африке 30-го июля, посмертно присуждена национальная премия «Лавровая ветвь». Об этом объявил совет премии. Фестиваль «Артдокфест» также устроил ретроспективу картин Расторгуева. 12 его фильмов можно в течение 40 дней посмотреть на сайте «Артдокмедиа».