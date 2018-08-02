Россия выплатила Алексею Навальному более 4-х миллионов рублей компенсации по делу «Ив Роше»

Об этом у себя в блоге сообщает сам Навальный. Эту сумму оппозиционному политику и его брату Олегу присудил Европейский суд по правам человека. Ранее Верховный суд России отказался исполнять решение Европейского суда и оставил приговор братьям Навальным в силе.