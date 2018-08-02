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17:30, 02 августа 2018

Россия выплатила Алексею Навальному более 4-х миллионов рублей компенсации по делу «Ив Роше»

Об этом у себя в блоге сообщает сам Навальный. Эту сумму оппозиционному политику и его брату Олегу присудил Европейский суд по правам человека. Ранее Верховный суд России отказался исполнять решение Европейского суда и оставил приговор братьям Навальным в силе.

Комментарии

22

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tv_victim 02 августа 2018 | 17:35

Это гонорар поганцу за заслуги по приведению "незаменимого" на очередное шестилетнее правление. То-то он так рвал пукан за снижение явки! Пусть подавится народными деньгами, когда будет очередной раз жрать лобстеров за наш счет!

danko1 02 августа 2018 | 17:39

tv_victim: Соглашусь, что выплачивать должны лично Путин и чешский пан Бастрыкин, творящие беззаконие в России.
Только портянки существуют и пишут бред на деньги, которые вор Пригожин у народа крадет.

romashka__ 02 августа 2018 | 17:46

Радуюсь за братьев Навальных.
К чему бы это?
В Центральной Африке ЧВК Вагнер За золотшком охотся в обмен на оружьишько. Доходное место.
Когда промышленностью и социалкой в РФ займутся?
Навальный, помоги!

koshkaedu 02 августа 2018 | 17:56

romashka__: ЦАР - НАШ!

ergep 02 августа 2018 | 18:01

danko1: Если уволить всех пригожинских, то и пенсионный возраст не нужно будет повышать, денег хватит на 10 лет вперде.

real74 02 августа 2018 | 17:54

tv_victim: завидуй портянка, теперь из за этого вам сократят зарплату-))

eduard53 02 августа 2018 | 17:36

Для Навального - хоть и "мелочь, а приятно", но ...
чтО для кремлеворья 4 лимона деревянных, тем паче - не из своего кармана?

yralez 02 августа 2018 | 17:39

Выборы все равно сорваны......можно откупиться...

indeezjoe 02 августа 2018 | 17:39

Может хоть на эти деньги Леха лобстерами нажрется от пуза?...
;-)))

m_doc 02 августа 2018 | 17:46

indeezjoe: Думаете, будет как в прошлый раз? Снова не отдаст любимым детям и пенсионерам ни копейки? Интересно, почему Навал такой жадюга...

danko1 02 августа 2018 | 17:50

Как же портянкам надоел доширак и боярышник, но вор Пригожин им копейки за их бред платит, а они так мечтают о лобстерах, которые Навальный 9 лет назад ел, а они до сих пор понятия о них не имеют.

compare 02 августа 2018 | 18:01

indeezjoe: у вас,портянок,"мысля"дальше живота,не двигает! впрочем,для вашего положения в социуме-вполне адекватно,примерно,на уровне "шакалы-гиены" в сообществе саванны..

svoi216 02 августа 2018 | 17:46

Денег, тем более не своих а народных , Путину и его холуям не жалко. Главное не допустили до выборов. Цель достигнута хоть и не праведным путем и можно ещё шесть лет наслаждаться жизнью от пуза.

vachek 02 августа 2018 | 17:47

Где отставка тех, кто вынес Навальному неправосудный приговор?

djuga 02 августа 2018 | 18:08

vachek: Где отставка тех, кто вынес Навальному неправосудный приговор?
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Было бы совсем хорошо и справедливо снять эти деньги с их личных счетов. Еще и с учетом всех(!) расходов на этот "суд".

putin_itogy 02 августа 2018 | 17:50

Наилучшие ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Чекисты поганые твари, не могут выигрывать при честной борьбе.
Чекист - это нож в спину, яд, пуля.
В чекисты идут служить ПОДОНКИ и ТРУСЫ,
Чтобы одев на себя это "экзо-корсет"(как в фильме Аватар) крушить человеческие жизни,
и слабакам и тупицам побеждать более сильных и умных людей.
ПОДОНКИ чекисты - это специальная контора, для плюгавых и гунявых мерзавцев,
туда куда идут, чтобы мстить более успешным и интеллектуальным людям,
и мешать и ставить палки в колёса человеческой цивилизации.

koshkaedu 02 августа 2018 | 17:51

А налог с дохода заплатил? Или всё пустил на вебстеров, виноват, на лобстеров?

kindman_a 02 августа 2018 | 18:02

Судак koshkaedu - в силу своего слабоумия (обязательное условие для приема на работу пригожинским троллем) - даже не подозревает об установленных Налоговым кодексом РФ порядке и сроках выплат налога с доходов физических лиц (НДФЛ).

banyi3 02 августа 2018 | 17:52

А я слышал, что не выплатили и не собираются )))) Врёт анальный)

eduard1958 02 августа 2018 | 18:01

banyi3: Врет,конечно врет. Не плачь,Дениска! Не плачь,деточка!

kp6ic 02 августа 2018 | 18:01

я поражаюсь. кашмарят они как боги. хорошо устроились. все перки для себя и своей клики, а расходы и издержки из бюджета. как вы это любите.

srk2658lu 02 августа 2018 | 18:09

Кто дал команду выплатить? Путин?

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