Россия выплатила Алексею Навальному более 4-х миллионов рублей компенсации по делу «Ив Роше»
Об этом у себя в блоге сообщает сам Навальный. Эту сумму оппозиционному политику и его брату Олегу присудил Европейский суд по правам человека. Ранее Верховный суд России отказался исполнять решение Европейского суда и оставил приговор братьям Навальным в силе.
Комментарии22
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tv_victim 02 августа 2018 | 17:35
Это гонорар поганцу за заслуги по приведению "незаменимого" на очередное шестилетнее правление. То-то он так рвал пукан за снижение явки! Пусть подавится народными деньгами, когда будет очередной раз жрать лобстеров за наш счет!
danko1 02 августа 2018 | 17:39
tv_victim: Соглашусь, что выплачивать должны лично Путин и чешский пан Бастрыкин, творящие беззаконие в России.
Только портянки существуют и пишут бред на деньги, которые вор Пригожин у народа крадет.
romashka__ 02 августа 2018 | 17:46
Радуюсь за братьев Навальных.
К чему бы это?
В Центральной Африке ЧВК Вагнер За золотшком охотся в обмен на оружьишько. Доходное место.
Когда промышленностью и социалкой в РФ займутся?
Навальный, помоги!
koshkaedu 02 августа 2018 | 17:56
romashka__: ЦАР - НАШ!
ergep 02 августа 2018 | 18:01
danko1: Если уволить всех пригожинских, то и пенсионный возраст не нужно будет повышать, денег хватит на 10 лет вперде.
real74 02 августа 2018 | 17:54
tv_victim: завидуй портянка, теперь из за этого вам сократят зарплату-))
eduard53 02 августа 2018 | 17:36
Для Навального - хоть и "мелочь, а приятно", но ...
чтО для кремлеворья 4 лимона деревянных, тем паче - не из своего кармана?
yralez 02 августа 2018 | 17:39
Выборы все равно сорваны......можно откупиться...
indeezjoe 02 августа 2018 | 17:39
Может хоть на эти деньги Леха лобстерами нажрется от пуза?...
;-)))
m_doc 02 августа 2018 | 17:46
indeezjoe: Думаете, будет как в прошлый раз? Снова не отдаст любимым детям и пенсионерам ни копейки? Интересно, почему Навал такой жадюга...
danko1 02 августа 2018 | 17:50
Как же портянкам надоел доширак и боярышник, но вор Пригожин им копейки за их бред платит, а они так мечтают о лобстерах, которые Навальный 9 лет назад ел, а они до сих пор понятия о них не имеют.
compare 02 августа 2018 | 18:01
indeezjoe: у вас,портянок,"мысля"дальше живота,не двигает! впрочем,для вашего положения в социуме-вполне адекватно,примерно,на уровне "шакалы-гиены" в сообществе саванны..
svoi216 02 августа 2018 | 17:46
Денег, тем более не своих а народных , Путину и его холуям не жалко. Главное не допустили до выборов. Цель достигнута хоть и не праведным путем и можно ещё шесть лет наслаждаться жизнью от пуза.
vachek 02 августа 2018 | 17:47
Где отставка тех, кто вынес Навальному неправосудный приговор?
djuga 02 августа 2018 | 18:08
vachek: Где отставка тех, кто вынес Навальному неправосудный приговор?
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Было бы совсем хорошо и справедливо снять эти деньги с их личных счетов. Еще и с учетом всех(!) расходов на этот "суд".
putin_itogy 02 августа 2018 | 17:50
Наилучшие ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Чекисты поганые твари, не могут выигрывать при честной борьбе.
Чекист - это нож в спину, яд, пуля.
В чекисты идут служить ПОДОНКИ и ТРУСЫ,
Чтобы одев на себя это "экзо-корсет"(как в фильме Аватар) крушить человеческие жизни,
и слабакам и тупицам побеждать более сильных и умных людей.
ПОДОНКИ чекисты - это специальная контора, для плюгавых и гунявых мерзавцев,
туда куда идут, чтобы мстить более успешным и интеллектуальным людям,
и мешать и ставить палки в колёса человеческой цивилизации.
koshkaedu 02 августа 2018 | 17:51
А налог с дохода заплатил? Или всё пустил на вебстеров, виноват, на лобстеров?
kindman_a 02 августа 2018 | 18:02
Судак koshkaedu - в силу своего слабоумия (обязательное условие для приема на работу пригожинским троллем) - даже не подозревает об установленных Налоговым кодексом РФ порядке и сроках выплат налога с доходов физических лиц (НДФЛ).
banyi3 02 августа 2018 | 17:52
А я слышал, что не выплатили и не собираются )))) Врёт анальный)
eduard1958 02 августа 2018 | 18:01
banyi3: Врет,конечно врет. Не плачь,Дениска! Не плачь,деточка!
kp6ic 02 августа 2018 | 18:01
я поражаюсь. кашмарят они как боги. хорошо устроились. все перки для себя и своей клики, а расходы и издержки из бюджета. как вы это любите.
srk2658lu 02 августа 2018 | 18:09
Кто дал команду выплатить? Путин?