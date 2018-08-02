Суд отказался взыскивать с Удальцова компенсацию за утраченное МВД имущество в ходе событий на Болотной в мае 2012 г.
Суд отказался взыскивать с Сергея Удальцова компенсацию за утраченное МВД имущество в ходе событий на Болотной в мае 12-го года.
Один из ответчиков Алексей Гаскаров сказал нам, что не понимает, почему им вменяют порчу имущества МВД.
Алексей Гаскаров считает, что суд вряд ли удовлетворит этот иск, поскольку уже истек срок давности.
Комментарии6
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putin2018 02 августа 2018 | 17:22
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Путин 2018 & Putin 2018
oneoretwo 02 августа 2018 | 17:26
...а чё так то ? мона исчо счета за жкх-услуги сидельцам тюрем выставлять: электричество, вода, отопление, сортирные... управляющая компания, опять же, в лице псиновцеф...
luger_max_otto 02 августа 2018 | 17:26
Ну так правильно. Небось втихую продали резинки дубиновые через сексшопы...
andy66 02 августа 2018 | 17:29
если боец МВД утратил имущество на поле боя с народом - то он и платит ))))
sarov 02 августа 2018 | 17:38
Что-то суды рассвоевольничались! То Пусси Раот отпускают, то не хотят полицаев кормить! Куда смотрит глава главы правительства!
vinokur 02 августа 2018 | 17:43
Это хорошая новость. Значит, веревку и мыло с собой носить не надо.