Суд отказался взыскивать с Удальцова компенсацию за утраченное МВД имущество в ходе событий на Болотной в мае 2012 г.

Суд отказался взыскивать с Сергея Удальцова компенсацию за утраченное МВД имущество в ходе событий на Болотной в мае 12-го года.

Один из ответчиков Алексей Гаскаров сказал нам, что не понимает, почему им вменяют порчу имущества МВД.

Алексей Гаскаров считает, что суд вряд ли удовлетворит этот иск, поскольку уже истек срок давности.