Еще четыре человека арестованы по делу о пытках в ярославской колонии

Таким образом, число фигурантов достигло 12.

Заволжский суд Ярославля отправил под стражу начальника 4-го отряда ярославской колонии №1 Алексея Микитюка, младших инспекторов Андрея Зыбина и Алексея Андреева и сотрудника отдела безопасности Александра Морозова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. В отношении всех четверых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября, сообщили в пресс-службе суда. Еще один фигурант – замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников отправлен под домашний арест. Андреев признал, что бил и удерживал заключенного вместе с коллегами. По словам его адвоката, он выполнял «приказ» и теперь раскаивается. Микитюк сознался в преступлении, написал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием. Зыбин и Морозов от признательных показаний отказались. Защита последнего просила о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, поскольку жена Морозова — инвалид третьей группы, за которой нужен постоянный уход. Но суд не согласился.

Напомним, дело было возбуждено после публикации в «Новой газете» видеозаписи, на которой 18 сотрудников ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел прошлым летом в ярославской колонии.