Убитые в ЦАР российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishi

В распоряжении РБК оказалось фото машины с пулевыми отверстиями. Подлинность фотографий РБК подтвердил источник в Центральноафриканской Республике, знакомый с ходом следствия. По его данным, машина сейчас находится в столице страны Банги. На одной из фотографий на лобовом стекле видно пулевое отверстие с пассажирской стороны. На телах убитых в ЦАР российских журналистов следов пыток не нашли — только огнестрельные ранения. Об этом ИФ сообщили в МИД России со ссылкой на местных врачей. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в Центральную Африку для съемок документального фильма о российской ЧВК Вагнера. Причиной нападения на журналистов местные власти называют ограбление. В версии ограбления сомневаются в «Хьюман Райтс Вотч». Нашему корреспонденту во Франции Елене Серветтаз удалось взять интервью у старшего исследователя по Африке этой международной правозащитной организации Льюиса Магжа. По словам Серветтаз, Магж утверждает, что дорога, по которой ехали журналисты, была одной из самых безопасных в ЦАР. В «Хьюман Райтс Вотч» считают, что Россия может направить в Центральную Африку собственных следователей, чтобы более тщательно разобраться в случившемся.