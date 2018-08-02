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17:01, 02 августа 2018

Убитые в ЦАР российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishi

В распоряжении РБК оказалось фото машины с пулевыми отверстиями. Подлинность фотографий РБК подтвердил источник в Центральноафриканской Республике, знакомый с ходом следствия. По его данным, машина сейчас находится в столице страны Банги. На одной из фотографий на лобовом стекле видно пулевое отверстие с  пассажирской стороны. На телах убитых в ЦАР российских журналистов следов пыток не нашли — только огнестрельные ранения. Об этом ИФ  сообщили в МИД России со ссылкой на местных врачей. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в Центральную Африку для съемок документального фильма о российской ЧВК Вагнера. Причиной нападения на журналистов местные власти называют ограбление. В версии ограбления сомневаются в «Хьюман Райтс Вотч». Нашему корреспонденту во Франции Елене Серветтаз удалось взять интервью у старшего исследователя по Африке этой международной правозащитной организации Льюиса Магжа. По словам Серветтаз, Магж утверждает, что дорога, по которой ехали журналисты, была одной из самых безопасных в ЦАР. В «Хьюман Райтс Вотч» считают, что Россия может направить в Центральную Африку собственных следователей, чтобы более тщательно разобраться в случившемся.

Комментарии

31

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tv_victim 02 августа 2018 | 17:03

Судя по заголовку, будь у них авто другой марки - все бы обошлось.....

slawa1940 02 августа 2018 | 17:22

tv_victim: m_doc: ?. Каким образом?

novyrusic 02 августа 2018 | 17:26

slawa1940: да никаким, это ирония.
как и то, что
В «Хьюман Райтс Вотч» считают, что Россия может направить в Центральную Африку собственных следователей, чтобы более тщательно разобраться в случившемся.
================Что можно расследовать в чужой стране, где у тебя нет никаких полномочий и аппарата расследования?

kottigr1 02 августа 2018 | 17:45

slawa1940: Поехали бы на ВАЗе.. Дальше МКАД бы не смогли уехать..

pauel1964 02 августа 2018 | 17:26

tv_victim: Точно, так и хочется воскликнуть: так это меняет дело! Новостная редакция ЭМ удивительные люди....

tiridas 02 августа 2018 | 18:01

pauel1964: Однозначно, если учесть, что полдня они упрямо распространяли слухи о пытках погибших.

gad123 02 августа 2018 | 18:04

tv_victim: Причём тут марка авто? А красный революционных штанов не было??

kottigr1 02 августа 2018 | 18:09

gad123: Причём тут марка авто?
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Если бы журналистов подстерегали действительно бандиты, то увидев их на Ладе-Калине, они бы разрыдались, скинулись и дали бы журналистам денег чисто из сострадания..

tks 02 августа 2018 | 17:05

Вагнеровские дела.

m_doc 02 августа 2018 | 17:09

tks: Что, уже?!?! Аполитичность испарилась без следа? Ай-яй-яй...

novyrusic 02 августа 2018 | 17:18

m_doc: Какая политика, мудок?
Чисто хозяйственная деятельность: добыча золота и алмазов и защита этой деятельности от посторонних.
как любит говорить вова "спор хозяйствующих субъектов."

m_doc 02 августа 2018 | 17:22

novyrusic: Молчи, дурак,и не встревай, коль сути не знаешь. Занимайся любимыми отсосами, присосами и т.д. и т.п., не отвлекайся:))

novyrusic 02 августа 2018 | 17:30

m_doc: мадам, грубость ваша показывает, что мозг у вас давно превратился в дерьмо и даже возразить вы ничего не можете.

А отсосы вы любите, да?
как что так сразу про них. Какая вы проказница, хотя уже и старушка.

m_doc 02 августа 2018 | 17:36

novyrusic: Возражать тебе, кого я давно отправила в ЧС?!?! Но ты снова нарисовался со своими орально-анальными сверхценными идеями...
Свою-то писанину читать успеваешь, идиотус? И быстренько в игнор, не тормози, шнеллер-шнеллер.

ostapbey 02 августа 2018 | 17:31

m_doc: тебя муж бросил?
мУдак он как и ты??
Даже??

tks 02 августа 2018 | 17:55

m_doc: Почему же? Отнюдь. "Is fecit, qui prodest", как говаривали древнеримские преторы ;)))

m_doc 02 августа 2018 | 18:02

tks: А тебе не выгодно? Лишний повод про кровавый режим поистерить.... Кстати, где ты был с 8 до 11?

vilingrad 02 августа 2018 | 17:08

Россия может направить в Центральную Африку собственных следователей, чтобы более тщательно разобраться в случившемся."
Ага.

m_doc 02 августа 2018 | 17:13

vilingrad: Само поезжай, никто не мешает. А мы тоже поагакаем.

asokol 02 августа 2018 | 17:23

m_doc:

А тебе, м*дачка, религия не позволяет подмываться? Ты специально так гнусно воняешь?

m_doc 02 августа 2018 | 17:26

asokol: Ты сам себя нюхаешь, утырок. Разлагаешься живьём, начиная с жиденьких мозгов.

asokol 02 августа 2018 | 17:32

m_doc: «Ты сам себя нюхаешь, утырок»

Из инструкции для вонючей селихерской сволоты

"... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую, отвечать следует по принципу "сам дурак!"..."

m_doc 02 августа 2018 | 17:39

asokol: Какашкин, перелогинься:)) А потом сразу в игнор. Заждались тебя там родственные души:)))

kdv75 02 августа 2018 | 17:57

asokol: "... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую,
Вы считаете, что порядочный человек так может поступать даже с своим недругом?
Так может поступать никто

gad123 02 августа 2018 | 18:07

vilingrad: И чем больше пошлёт ( хоть весь комитет!)- тем лучше будет стране!

parasuk_ 02 августа 2018 | 17:18

Ну да. Поехали на mitsubishi снимать лживый пропагандистский фильм за счет ходорковского. Но вмешалось провидение :)

ostapbey 02 августа 2018 | 17:33

parasuk_: вот жеж...не догадался Путин что пара сук могла и жигули в Африке достать..

Даже..

parasuk_ 02 августа 2018 | 18:02

ostapbey: Путин о суках вообще не думает. Сук карает сама судьба, хоть на московском мосту, хоть в африке. А иногда даже в киеве

lion64__2 02 августа 2018 | 17:30

А поехали бы на отечественном авто типа "патрика" или хотя бы "крокодила", ничего б не произошло.

buzukin1911 02 августа 2018 | 17:41

Не очень-то хорошо закончилась экспедиция, организованная Ходорковским... Или пожалел босс денег на найм местой охраны, либо когда разоблачители черножопым взятку давали, помахивали открытым кошельком. Писал же отважный Макс-мордобоец, што у Орхана начисто отсутствовало чувство опасности - ну вот и результаты геройства. Следующим избранным судьбой скорее всего окажется сдристунок-киночижик со своим интервью об упоении в бою - пристрелят нахер, когда из окопа высунется. Летчик Волошин взял и на ровном месте ни с того ни с сего самозастрелился, а олигарх Борис Абрамыч самоповесился. Вот и думай - это была запланированная командировка на тот свет или таки игра в русскую рулетку с пистолетом вместо револьвера?

mystar 02 августа 2018 | 18:07

buzukin1911: или таки игра в русскую рулетку с пистолетом вместо револьвера?
__________________________________________________________________
Рулетка скорее. Выживут - что нить привезут подходящее для русофобской истерики. Не выживут - опять же хорошо. Можно обвинить недругов кровавых. Другая теория что Ходор сам заказал своих. Ведь водитель "чудом выживший" появился у журналюг через контакт с неизвестным французом якобы из ООН. Этот контакт им дали ходоровские ушлепки.

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