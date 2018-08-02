ЕСПЧ зарегистрировал жалобу журналистов Александра Плющева и Олега Кашина на блокировку мессенджера Телеграм

Об этом сообщается в телеграм-канале главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. По мнению заявителей, контроль за интернет-перепиской нарушает их право на частную и семейную жизнь, гарантированное конвенцией о защите прав человека. Кроме того, заявители считают, что нарушается их право на свободу выражения мнения и на журналистскую деятельность.