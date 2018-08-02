Рассмотрение дела полковника Дмитрия Захарченко по существу начнется 14-го августа

Эту дату назначил Пресненский суд Москвы. Арест бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД продлен до 24-го января.

Захарченко обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Свою вину полковник не признаёт.