Рассмотрение дела полковника Дмитрия Захарченко по существу начнется 14-го августа
Эту дату назначил Пресненский суд Москвы. Арест бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД продлен до 24-го января.
Захарченко обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Свою вину полковник не признаёт.
Комментарии2
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sasass 02 августа 2018 | 16:33
Все зависит от башен Кремля , а не от Суда...
tv_victim 02 августа 2018 | 16:39
Интересно, пока он сидит, кто же с коррупцией борется? Это ж надо, так оголить антикоррупционный фронт....